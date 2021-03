Et forældrepar fortæller, at deres børn har set hård porno og billeder af døde børn i skoletiden på iPads, der er udleveret af Greve Kommune. Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forældre: Elever på seks år så hård porno i skoletiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre: Elever på seks år så hård porno i skoletiden

Greve - 26. marts 2021 kl. 09:29 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Når læreren vender hovedet til eller går ud af klasselokalet på Greve Kommunes skoler, risikerer børnene at blive udsat for billeder og videoer, som de slet ikke er gamle nok til at se.

Sådan lyder det i et bekymret opråb fra en forælder, der i månedsvis har forsøgt at få kommunen til at gøre noget. Det er ifølge hende ikke sket, og det har været medvirkende til, at hun nu er fraflyttet kommunen.

Den bekymrede forælder kontaktede i starten af 2020 kommunen, hvor hun delte hendes informationer. Hun er anonym, men Greve Forældreorganisation har fået lov til at se brevet, som er sendt til blandt andet borgmester Pernille Beckmann. Efterfølgende har avisen set brevet.

Her forklarer afsenderen af brevet, at hun og hendes mand har to børn, der indtil for nylig gik i henholdsvis første og anden klasse på en skole i Greve Kommune. I nulte klasse fik eleverne udleveret iPads til skolebrug, og her spurgte forældrene ifølge brevet, 'hvilken sikkerhed, der var på disse iPads i og med, at de ikke var mere end seks år gamle. Vi bemærkede, at de havde fri adgang til både FaceTime, beskeder og opkald, så længe de var på WiFi. Samtidig var der ingen aldersbegrænsninger på, hvilke apps de kunne hente, hvilket allerede der skabte relativt uheldige situationer,' skriver forælderen.

Porno og døde børn Hun forklarer, at hun og andre forældre i noget tid har kontaktet både skolebestyrelsen, skoleledelsen og personalet på skolen, uden at det har rykket noget.

I første klasse i en undervisningstime, hvor læreren ikke var tilstede, havde parrets søn set hård porno. Det er angiveligt en elev, der har fundet videoerne og vist dem til sine klassekammerater. Der nævnes i brevet, at 'der gået sport i at finde ulækre billeder, hvorfor billeder af det druknede barn fra Syrien var gået på omgang.'

Forælderen skriver i brevet, at det var langt over grænsen at opdage, at skolens netværk ikke var lukket for nogle hjemmesider overhovedet, fordi det er en tung administrativ proces.

Skete igen Da parrets dengang knapt syvårige datter begyndte i første klasse, fik eleverne udleveret iPads, men denne gang opponerede forældrene kraftigt på baggrund af den manglende sikkerhed. Ifølge brevet lancerede skolen en sikkerhedsbegrænsning, som sikrede, at det kun var præ-godkendte apps, som kunne hentes. 'Men efter kun to dage var vores datter også blevet præsenteret for porno i skoletiden, og som personalet sagde: »Vi kan ikke lukke pornosiderne ned, for hvor der er vilje, er der vej«, står der blandt andet i brevet.

Ifølge forælderen florerer der YouTube-videoer, som elever har optaget, uden at skolen har kendt til det.

'Skolens ledelse refererede til, at begrænsningen af apps forhindrede YouTube-adgang. De forstod ganske enkelt ikke, at så længe de kunne tilgå en browser såsom Safari, så kunne børnene problemfrit tilgå det fulde internet,' står der i brevet.

Fik TikTok For ikke så lang tid siden kom familiens datter hjem og fortalte, at hun havde fået installeret den omdiskuterede app TikTok, der i flere tilfælde har ført til, at pædofile har kontaktet mindreårige. Ifølge brevet kunne det lade sig gøre, fordi en elev i klassen har omgået sikkerhedsbegrænsningerne.

'Da vi bragte det op i klassen, fortalte flere andre forældre, at deres børn var blevet fundet i videoer optaget af skolekammerater på skolens grund på TikTok,' skriver forælderen og fortsætter:

'Vi mener, at Greve Kommune har en helt og aldeles eksplicit forpligtelse til at forstå digital adfærd og samtidig anerkende, at børn helt ned til seks år ikke kan navigere uden grænser. Vi er blevet opfordret til af ledelsen at lære vores børn den digitale verden, men problemet opstår jo i, at børnene præsenteres i skoletiden for disse billeder af døde børn, hård porno osv., så vi står magtesløse tilbage.'

Ikke sket meget Forælderen skriver, at lærerne ikke har modtaget direkte undervisning i sikkerhed på nettet.

'Ved et klassemøde for seks måneder siden, stod alle forældre sammen endnu en gang og krævede, at der skete handling nu, men endnu engang er vi blevet mødt af enormt manglende lydhørhed og en nedladende holdning til, at det er os som forældre, som bærer ansvaret. Men det er jo trods alt jer, som udleverer iPads og de forfærdelige ting, de ser, sker på jeres matrikel,' afslutter forælderen i brevet.