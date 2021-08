Først efter to blodpropper har Jerkel lært at slappe af: - Jeg måtte lære på den hårde måde

Kup, kommunaldirektør og Khader

Selvom sygeorloven bare skulle stå på ro og afslapning, har der været en række sager, der gjort det svært for Brigitte Klintskov Jerkel at give helt slip.



Lokalpolitisk skyldes det især sagen om den nu fyrede og politianmeldte kommunaldirektør i Greve Kommune, som byrådet stoppede samarbejdet med efter rod i bilagene og privat brug af kommunens kreditkort.



- Det er en kæmpe sag, og jeg har simpelthen ikke kunnet lade være med at følge med i mediernes dækning. Set udefra har det været et mærkeligt forløb, og på baggrund af de oplysninger, der har været fremme i medierne, undrer jeg mig over, at han ikke blev politianmeldt og bortvist med det samme, som der ellers er kutyme for i den slags sager, siger hun.



- I stedet indgår flertallet i byrådet en fratrædelsesaftale på ingen tid, som sikrer ham mere end to millioner kroner, så det er en sag, jeg kommer til at se nærmere på og spørge ind til, siger hun.



Under sin sygeorlov måtte hun også se passivt til, da hendes valgkreds i Slagelse blev »kuppet« af Jesper Wienmann Hansen, der meldte sit kandidatur i kredsen samme dag, som Brigitte Klintskov Jerkel lagde et billede af sig selv i sygesengen ud på Facebook.



En enig lokalbestyrelse havde ellers indstillet, at Jerkel skulle fortsætte som folketingskandidat i kredsen.



- Jesper syntes, det skulle være ham, og han havde åbenbart samlet nogle folk bag sig, som kunne stemme på ham. Jeg havde ikke mulighed for at være til stede, da jeg jo lige havde været indlagt. Han vidste, at jeg var syg, og det havde i mine øjne været mere fair, hvis jeg havde haft mulighed for at forsvare mit kandidatur og tale min sag på generalforsamlingen, siger hun.



Brigitte Klintskov Jerkel kunne dog senere glæde sig over, at hun blev valgt som folketingskandidat i Holbækkredsen, hvor tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen var kandidat i mange år.



- Jeg er super glad for, at de valgte mig, og jeg har et godt samarbejde med Konservatives byrådsmedlem Michael Suhr, siger hun.



Landspolitisk blev hendes opstart også mere hektisk og langt mere alvorlig, end hun havde regnet med. For dagen efter sin tilbagevenden til det politiske arbejde, var hun som en del af den Konservative folketingsgruppe med til at beslutte, at Naser Khader ikke kunne være en del af gruppen som følge af anklager om seksuelle overgreb og krænkelser mod flere kvinder.

Beslutningen blev truffet på førstedagen af partiets sommergruppemøde.



- Der er altid en god stemning til sommergruppemøderne, og i år havde jeg selvfølgelig glædet mig endnu mere, fordi jeg har været på sygeorlov, så det var en hård og alvorlig sag at starte med, siger hun.



- Naser har været en god kollega i mange år, som jeg har haft et godt samarbejde med, siden han blev medlem af Konservative, og personligt har jeg ikke haft noget at udsætte på Naser, så det er ubehageligt at skulle træffe en beslutning, der har store konsekvenser for et andet menneskes liv. Men på baggrund af den grundige advokatundersøgelse, der blev lavet, var vi en enig folketingsgruppe, der mente, at anklagerne mod Naser ikke er forenelige med partiets værdier. Nu har vi i partiet sat punktum i den sag, og nu handler det om at se fremad, siger Brigitte Klintskov Jerkel.