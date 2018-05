Se billedserie Drew Parsson fik en uheldig debut, da Greves andethold tabte stort til Ishøj IF, men han kan være med i et par kampe endnu, inden han rejser hjem til USA 12. maj. Privatfoto

Fodbold skaber nye venskaber

Greve - 02. maj 2018 kl. 09:49 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Fodbold råder netop nu over en noget usædvanlig spiller. Drew Parson, der er DIS udvekslingsstudent fra USA, følger klubbens næstbedste seniorhold i Sjællandsserien.

- Det var særdeles tilfældigt, at Drew fik kontakt med netop os. På en togtur kom hans værtsfar til at sidde ved siden af min kone, og talen faldt på fodbold. På den måde kom det i stand, siger Jens-Kristian Hansen, holdleder for andetholdet.

- Jeg studerer sociologi på andet semester på et universitet i Maine. Jeg har tidligere været i Italien, men mente, at et ophold hos en fodboldklub i Skandinavien ville være det ideelle i forbindelse med mine studier siger 21-årige Drew Parsson, der er glad for at følge Greves andethold.

- Jeg har fået gode venner, som jeg også har besøgt privat, og det har givet mig et stort udbytte, siger Drew Parsson videre.

- Vi fik arrangeret, at Drew kunne træne med, og så måtte vi se, hvad hans niveau rakte til. Det viste sig ret hurtigt, at Drew er en dygtig og arbejdsom spiller, som vi sagtens kunne bruge på holdet. Vi sendte en ansøgning af sted til DBU Sjælland for at få ham registreret som spiller i Danmark. Det tog heldigvis ikke lang tid, inden vi fik godkendelse derfra, siger Jens-Kristian Hansen.

Drew har nu spillet den første officielle kamp for andetholdet.

Desværre tabte Greve 1-5 til det suveræne tophold Ishøj IF i Drews debut på holdet. Det tog dog ikke glæden fra Drew, der fik en fantastisk oplevelse både på banen og udenfor, da der var en del amerikanske studerende, der var taget ned for at heppe på ham.

- Jeg har været virkelig glad for at følge andetholdet. Det har været en oplevelse, som jeg også vil kunne bruge i mit fremtidige studium på universitetet, siger Drew Parsson, inden han skal returnere til USA den 12. maj.