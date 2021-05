Send til din ven. X Artiklen: Fodbold for fællesskabet og for hjertet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Greve - 28. maj 2021 kl. 09:42 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

- Hov, pas lige på Per her, han elsker at stå og fiske.

Målmand Grayham Foley har luret, at modstanderholdets angriber bare står og venter på, at han kan modtage bolden i en farlig position foran mål, og samtidig er kommentaren muligvis en lille stikpille til den stillestående holdkammerat. Sådan er stemningen nemlig mellem de 12 seniorer mellem 60 og 80 år, der hver onsdag formiddag snører støvlerne og spiller en times fodbold på banerne i Hundige Boldklub.

Initiativet hedder Fodbold For Hjertet, og holdet for spillere over 60 år har eksisteret i et lille års tid, og her er formålet, at boldspillet skal være med til at styrke kroppen, kondien, knoglerne og motorikken.

- Man ved fra undersøgelser, at fodbold er både god og varieret træning, blandt andet fordi korte og intensive løb får pulsen op og ned. Det har vist sig at være effektivt til at sænke blodtrykket og øge hjertefunktionen, siger Preben Majgaard, der er træner og initiativtager til holdet.

Samarbejde med kommunen Derfor har holdet også en samarbejde med kommunen, og Preben Majgaard fortæller, at de fra tid til anden får besøg fra kommunens trænings- og rehabiliteringsenhed.

- Det er ofte, når personer er ved at være færdige med et genoptræningsforløb i kommunen og har behov for at fortsætte med at dyrke noget motion, siger Preben Majgaard.

- I vores alder er det vigtigt, at man kommer op fra sofaen og får bevæget sig.

Målmand Grayham Foley er en af de nyeste holdkammerater, endda så ny, at han måtte give den første runde øl i klubhuset efter træning.

For fællesskabet er også en stor del af holdet, og der er altid afsat tid til en øl og en sludder i enten omklædningsrummet eller i klubhuset efter træningen.

Grayham Foley har trænet med fem gange og fortæller, at han aldrig før i sit liv har spillet fodbold. Men på holdet er der plads til alle, og mange af nybegynderne er endt med at komme godt efter det, lyder det samstemmigt på holdet.

Det gælder også Grayham Foley, der på grund af bøvl med lungerne ikke kan løbe.

- Men så kan jeg være målmand i stedet, siger han.

Han blev en del af holdet, efter han fik en operation mod en forsnævret pulsåre.

- Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være med, og første gang var jeg nede og kigge, og anden gang var jeg med til træning. Det er dejligt, at der er et hold, man kan være en del af, siger han.

Med fra begyndelsen Holdet for spillere over 60 år er en udspringer af det oprindelige hold for spillere over 50 år, som Preben Majgaard startede for små syv år siden.

Dengang blev den nu 79-årige John Pedersen en del af holdet efter en operation i hovedet.

- Jeg gik til genoptræning, og her kom Preben og fortalte om holdet, som han og nogle andre havde startet op, siger han.

- Her fik jeg både mulighed for at røre mig og hygge mig med nogle flinke fyre, siger John Pedersen, der efter sin operation blev bevilliget 12 ugers genoptræning.

For kvinder og mænd

Preben Majgaard fortæller, at der altid er plads til nye fodboldmotionister på herreholdet, der træner onsdag fra 11.45 til klokken 13, det er der også på dameholdet, som spiller om mandagen fra klokken 9.30 til 10.30.

- Det er med vilje, at vi har lagt træningen om formiddagen, for så er vi sikre på, at vi ikke skal spille sammen med dem, som er arbejdsramte, siger Preben Majgaard med et smil.

- Så kan os, der er lidt ældre træne for os selv.

Både mændene og kvinderne træner på Hundige Boldklubs baner på Hedelunden 2, og har man lyst til at høre nærmere kan man kontakte Preben Majgaard på 2077 6333 eller Berit Nielsen på 2480 9207.