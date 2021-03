Artiklen: Flertal lukker to valgsteder i Hundige og åbner et i GIC

Flertal lukker to valgsteder i Hundige og åbner et i GIC

Greve: Et flertal i Greve Kommunes byråd bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark (UP) besluttede på mandagens byrådsmøde at sænke antallet af fysiske valgsteder fra syv til fem. To valgsteder i Greve Nord, Greve Videnscenter og Krogårdskolen lukker, og det samme gør valgstedet på Holmeagerskolen. I stedet tages Greve Idrætscenter i brug og supplerer de fire valgsteder i Tunehallen, Karlslundehallen og Mosedeskolen.

