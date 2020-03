Dinna Arbo har både haft travlt med at sætte varer til salg på hjemmesiden og få flere butikker og erhvervsdrivende med på idéen. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere tusinde har allerede besøgt Greves nye handelsplatform Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere tusinde har allerede besøgt Greves nye handelsplatform

Greve - 23. marts 2020 kl. 19:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handelsplatformen vielskergreve.dk har fået en flot start på tilværelsen, og siden lanceringsdagen fredag har var der været omkring 3000 besøgende på hjemmesiden.

Det fortæller Casper Husted, der sammen med Jan Mejlkjær står bag hjemmesiden.

Helt kort går hjemmesiden ud på, at butikker i Greve og omegn kan sætte varer til salg, som kunderne kan bestille og få bragt ud, og allerede på dag et blev der handlet fint på platformen.

- Siden vi gik i luften med hjemmesiden, er der blevet gennemført omkring 75 ordrer, siger Casper Husted, som også har lanceret en lignende platform i Køge.

- Der er blevet solgt alt fra et par sko til 1200 kroner til blomster til 60 kroner. fortæller han.

- Og lige nu kan vi se, at især chokolade og vin er eftertragtede varer.

Godt for forretningen En af de erhvervsdrivende, der har haft gavn af at sætte varer til salg på platformen er Dinna Arbo, der sammen med sin mand Michael Arbo driver virksomheden Champagne For Alle, hvor de sælger champagne, og champagnesmagninger gennem deres hjemmeside.

Hun kender Casper Husted og Jan Mejlkær, og derfor rakte hun ud og hørte, om Greve kunne få en platform som den, der var lanceret i Køge.

Herfra gik det stærkt og både ErhvervsCentret og GreveSolrødErhverv er aktive medspillere.

Og Dinna Arbo har allerede oplevet værdien i at sætte champagne til salg gennem hjemmesiden. På første dag oplevede hun, at der kom en ordre hver time.

- Vi omsatte for mellem 2500 og 3000 kroner gennem hjemmesiden, selvom den lige var kommet op at køre, siger hun.

- Det er virkelig positivt, og vi oplever, at de folk, der bestiller, gør det for at bakke op om de erhvervsdrivende i Greve Kommune. Man oplever virkelig en stor fællesskabsfølelse, siger hun.

Hun forklarer, at hun brugte størstedelen af arbejdsdagen fredag på at tage kontakt til forskellige forretninger i Greve for at få dem med på idéen.

- Vi kan jo se, at jo flere, der kommer med, des mere trafik skabes der på siden, og for kunderne er det vigtigt, at der hele tiden er nye og forskellige varer at vælge i mellem, siger hun.