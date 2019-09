Flere penge afsat til ældreområdet finansieres ved skattestigning

- Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i fællesskab udvist rettidig omhu og ansvar over for Greves Kommunes borgere og Greves Kommunes økonomi ved at indgå forlig om kommunens budget for 2020 og de følgende år. Et stort flertal fastholder en god service på kommunens kerneområder og tilfører flere midler til børn og ældre. Særligt tilføres 25 mill. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde. Der afsættes flere midler til dagtilbud for at øge normeringerne. Dermed styrkes rammerne for at etablere en god, tryg og udviklende hverdag for børnene på Greve Kommunes dagtilbudsområde. Ressourcerne fordeles efter gældende fordelingsmodel, og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet, skriver Pernille Beckmann blandt andet på Facebook.