Flere klagede over hensynsløs kørsel

Søndag klokken 16.07 fik politiet den første af flere henvendelser fra lokale borgere om hensynsløs kørsel på en orange motorcykel eller motocrosser i Gersagerparken. Den kørte med meget høj fart rundt i området, herunder også ad stierne i bebyggelsen, ligesom føreren skulle være maskeret. En patrulje blev straks sendt til området for at lede køretøjet, men fandt dog ikke køretøjet eller dens fører, så vedkommende kunne stilles til ansvar for sin kørsel.

Politiet er stadig meget interesseret i at høre nærmere fra borgere i området med oplysninger om, hvor disse typer af køretøjer bliver henstillet, opbevaret eller gemt, når køretøjerne - motocrossere eller for eksempel ulovlige knallerter - ikke bliver anvendt til ofte hensynsløs kørsel på veje og stier i boligområder i Greve-området. Med mellemrum får politiet henvendelser om den type kørsel til ulempe for både beboere og andre, der færdes i områderne. Samtidig vil politiet gøre opmærksom på, at en orange motocrosser kan være tyvekoster fra et indbrud i et værksted i Gadstrup tirsdag d. 31/3-2020. I forbindelse med indbruddet blev der stjålet flere motocrossere bl.a. med farven orange. Oplysninger om disse køretøjer kan gives til politiet på tlf. 114.