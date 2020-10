Arkivfoto

Flere huse ramt af indbrud

Greve - 19. oktober 2020 kl. 10:02 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

I løbet af weekenden har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget anmeldelser om fem indbrud i Greve Kommune,

Indbruddene er sket i løbet af efterårsferien og den efterfølgende weekend.

På Glentevej i Greve har der været ubudne gæster mellem onsdag morgen og fredag aften. Her er en rude i terrassedøren blevet aflistet, soveværelset var rodet igennem, og der blev stjålet smykker.

Smykker var også tyvkosterne, da der mellem fredag ved midnatstid og lørdag formiddag var indbrud på Grantoftevej.

Her var en eller flere gerningspersoner formentlige kravlet ind gennem et vindue på første sal, hvor samtlige rum var rodet igennem. Udover smykker blev der også stjålet et musikanlæg.

På Olsbæk Strandvej var det også igennem et vindue på første sal, at en eller flere tyve kom ind, da der var indbrud på et tidspunkt mellem lørdag 10. oktober og lørdag 17. oktober.

Her er endnu ikke overblik over de stjålne genstande.

I Søagerparken er der sket et indbrud på et tidspunkt mellem lørdag formiddag og lørdag aften. Her er en havedør blevet brudt op, og der er blevet stjålet diverse smykker.

På Søen i Karlslunde blev en eller flere gerningspersoner formentlig skræmt væk, da alarmen gik i gang under et indbrud.

Naboen hørte alarmen, og da han gik over til huset så han, at en rude var blevet banket ind, og at gerningspersonerne ikke var til at få øje på.