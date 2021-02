Flemming Bekkersgaard til venstre og til højre ejer af John Mst A/S, Steen Christensen. Pressefoto

Flemming har været ansat det samme sted i 40 år

Greve - 12. februar 2021 kl. 05:58 Kontakt redaktionen

Flemming Bekkersgaard har været ansat som mastebygger hos John Mast siden den 12. februar 1981.

Det var en tilfældighed, at han kom til at arbejde hos John Mast, da han egentlig skulle have været maler.

Hans far ringede til firmaets nu afdøde grundlægger, John Christensen, da de var genboer og spurgte, om

han kunne bruge en frisk ung mand, da malermester ikke kunne bruge en lettere farveblind maler elev, og sådan gik det til, at Flemming startede som ganske ung mand hos John Mast.

Flemming Bekkersgaard har således været med i branchen i 40 år og har haft stor betydning og medvirkende til, at John Mast

har udviklet sig igennem tiden.

- Han er en fantastisk håndværker og meget løsningsorienteret og

har været med til at løfte og højne kvaliteten på vores produkter i tæt samarbejde med Steen Christensen, lyder det fra John Mast A/S i en mail til redaktionen.

Der laves mange kundetilpassede løsninger, og i den forbindelse er Flemming den, som kan se på en

produktionstegning om det kan udføres i praktikken, vigtig.

- Som han siger: 'Skal jeg lave det som det er

tegnet, eller skal jeg lave det så det virker.'

Flemmings arbejde er stort set det samme som for 40 år siden, forskellen er bare, at aluminiumsprofilerne, masterne, er blevet meget større op gennem tiden.

- Flemming har altid været 100 procent loyal over for John Mast, og med tiden finder man ud af, hvor stor betydning, det har for firmaet at have en medarbejder af denne støbning. Flemming er stadig en ung mand i 50´erne og har således ingen planer om at gå på pension

foreløbig. Vi har ansøgt om Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste uden fratrædelse, men denne gives kun til offentlige ansatte. Vi har selvfølgelig sørget for, at han får sin

medalje alligevel. Grundet Corona er festen udsat, men jubilaren fejres med morgenmad sammen med kollegaerne på dagen, lyder det fra John Mast A/S.