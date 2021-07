Se billedserie Belinda Robetje kan ikke selv passe sit arbejde, fordi hun bliver bundet til hjemmet, når Frederik ikke er i beskyttet beskæftilgelse, fordi uhn er arbejdsleder..Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fik trist besked fra kommunen: Nu kan handicappede Frederik ikke længere beholde sit job

Greve - 01. juli 2021 kl. 11:10 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Hverken Belinda eller Frederik Robetje var klar på den besked, de fik, da to sagsbehandlere fra Greve Kommune kom på besøg 21. maj.

23-årige Frederik Robetje lider af muskelsvind, sidder i kørestol og har brug for hjælp til alle dagens gøremål, da han ikke er ikke kan løfte armene og hans bevægelse er begrænset til hovedet og fingrene.

Dem bruger han på sit arbejde som klipper og tekniker på TV Glad, hvor han er sammensætter tv-indslag. Det gjorde han i hvert fald.

- De to sagsbehandlere fra kommunen sagde, de ville komme forbi for at tale om, hvordan det gik med Frederiks arbejde på TV Glad, siger Belinda Robetje.

Men beskeden var en anden. For Belinda og Frederik fik at vide, at Frederik ikke længere kunne fortsætte i sin beskyttede beskæftigelse på tv-kanalen, som han har arbejdet for siden 2018.

- Vi var slet ikke forberedt på den besked. Det kom ud af det blå, og jeg gik fuldstændig chok. Havde vi vidst, at det skulle handle om det, så havde vi valgt at tage en bisidder med. Derudover ville jeg have forberedt Frederik, så han ikke skulle få beskeden på den måde, siger Belinda Robetje, der har set sig nødsaget til at få hjælp af BM Konsulenterne, som er eksterne sagsbehandlere, der kan hjælpe i sager mellem borgere og kommunen.

FAKTA Frederik lider af Duchennes muskeldystrofi, en særlig form for muskelsvind.

Sygdommen er progressiv og Fredrik vil gradvist få det værre.

Duchennes muskeldystrofi fører til ofte til afhængighed af kørestol før 10 års alderen. På grund af svækkelse også af ryg, bryst og åndedrætsmuskler vil der efterhånden komme komplikationer fra hjerte og lunger med svækkelse af hjertemuskel og lungernes kapacitet.

Livslængden er nedsat, og enkelte bliver 30 år gamle.

Kilde: sundhed.dk - Vi gik helt i sort, så vi var ikke i stand til at stille spørgsmål eller få en forklaring på, hvorfor han ikke kan fortsætte på TV Glad, siger Belinda Robetje.

Sagen ikke afgjort Siden beskeden 21. maj har familien ikke set beslutningen på skrift, og de ved derfor reelt ikke, om Frederik stadig er en del af TV Glad eller ej.

Efter at have rykket for svar to gange, var tredje gang lykkens gang for familien, der fik besked 18. juni om, at sagen ikke var afgjort endnu.

- Jeg er dybt forarget over, at vi kan få en mundtlig besked fra to sagsbehandlere, som ikke er endeligt vedtaget. Vi er gået fra at være i chok til at gå rundt med en kæmpe klump i maven over, hvad fremtiden skal bringe, siger Belinda Robetje.

Frederik Robetje håber for alt i verden ikke, at det er en fremtid uden sit arbejde.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ikke skal arbejde der længere. Jeg har de bedste kollegaer, og jeg har fundet noget, jeg er god til, siger Frederik Robetje.

- Det bedste er, at de slet ikke ser mit handicap, de ser en kollega, som bidrager på samme måde som alle andre.

Belinda Robetje er bange for, at den positive udvikling, som hendes søn er gået igennem de seneste år, vil stagnere og måske endda gå baglæns.

- Frederik har simpelthen udviklet sig så meget. Han er blevet social og fået et helt andet syn på sig selv, siger Belinda Robetje.

Frederiks livskvalitet var da også et kerneargument, da Greve Kommune i 2018 bevilligede ham beskyttet beskæftigelse på TV Glad.

Her blev det vurderet, at han tilhørte den kategori, som kan have glæde og gavn af beskyttet beskæftigelse, og han blev bevilliget i alt 32 timers arbejde, hvor en ledsager henter og bringer ham og er hos ham, mens han er på arbejde.

»Du har behov for og stor glæde af kontinuerlig beskæftigelse og input i dagligdagen, hvilket er medvirkende til din livskvalitet«, står der blandt andet i afgørelsen.

- Der er jo ikke noget, der har ændret sig siden dengang, så det må vel betyde, at kommunen ikke længere bekymrer sig om min livskvalitet, siger Frederik Robetje.

Noget er i hvert fald sket.

- Jeg kan konstatere, at Frederik på grund af uvisheden føler, at det hele kan være lige meget, og han er begyndt at trække sig ind i sig selv igen, siger Belinda Robetje

Belinda Robetje ønsker, at hun kan indtage rollen som mor igen. Foto: Jens Wollesen

Mor kan ikke arbejde Når familien render rundt med en klump i maven, er det også fordi, det ikke kun er Frederik Robetje, der vil mærke konsekvenserne, hvis han ikke længere kan være i beskyttet beskæftigelse. Det vil også gå ud over mor Belinda,

Det skyldes, at hun fungerer som arbejdsleder, når Frederik modtager hjælp i hjemmet, og derfor kræver Greve Kommune, at hun være hjemme, når hjælperne er der.

- Greve Kommune forlanger, at jeg er hjemme, også selvom hjælperne fx har ni års erfaring, så hvis Frederik er hjemme i stedet for i beskyttet beskæftigelse, betyder det, at jeg ikke kan have et job, fordi jeg bliver bundet til hjemmet i de timer, Frederik er her. Han har jo brug for hjælp 24 timer i døgnet, så jeg skal selvfølgelig også være her, når hjælperne ikke er her, siger Belinda Robetje.

- Det er i hvert fald 100 procent sikkert, at jeg ikke kan beholde mit arbejde, hvis Frederik ikke kan fortsætte i beskyttet beskæftigelse, og jeg har ikke ret til dagpenge, da jeg heller ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, siger hun.

Da Frederik var under 18 år gammel takkede Belinda Robetje nej til fuld tabt arbejdsfortjeneste, netop fordi hun ville beholde en relation til arbejdsmarkedet.

Kan ikke finde hjælpere Beslutningen om, at Frederik Robetje ikke længere kan arbejde, betyder også, at familien har fået sværere ved at finde hjælpere, fordi den fuldtidshjælper, som hjælper Frederik på arbejdet, ikke er med i hjemmet. Derfor skal den hjælp tilrettelægges, som den på nuværende tidspunkt bliver om fredagen, hvor Frederik ikke er på TV Glad.

Her er Frederik på nuværende tidspunkt bevilliget hjælp i en time og 40 minutter om morgenen, efterfulgt af en to timers pause, hvorefter der er hjælp i en time og 20 minutter, herefter halvanden times pause efterfulgt af halvanden times hjælp, inden en to timers pause afløses af knap tre timers hjælp fra 18 til 20.39.

- Det er simpelthen ikke muligt at finde hjælpere, der kan arbejde med sådan et skema. De får jo kun løn, når de er her og ikke i pauserne. Det betyder, at det reelt set er mig, der er Frederiks hjælper hele dagen, og jeg kan ikke bare få lov til at være hans mor, siger Belinda Robetje.

DAGBLADET har stillet Greve Kommune en række spørgsmål og ville blandt andet gerne have svar på, hvorfor Frederik Robetje ikke kan fortsætte i beskyttet beskæftigelse, hvorfor så vigtig en besked overleveret mundtligt og uden varsel, og hvordan det kan ske, at kommunen fortæller Frederik, at han ikke længere kan arbejde på TV Glad, når sagen endnu ikke er afgjort.

DAGBLADET har modtaget følgende svar på skrift fra Marianne Mikkelsen, socialchef i Greve Kommune.

- Greve kommune kan ikke udtale sig konkret i personsager. Men generelt kan det oplyses , at Greve Kommune er i dialog med borgerne, såfremt der i forbindelse med opfølgning skal ske ændringer i deres støtte. Efterfølgende vil der blive truffet en afgørelse, som borgerne modtager skriftligt. Forvaltningslovens gældende regler vil altid være inddraget.