Fed guitarrock med Sanne

Danmarks ukronede guitarhelte i Electric Guitars har slået pjalter, læderbukser og ridestøvler sammen med Danmarks egen kronede Rock Mama, Sanne Salomonsen, og 17. oktober står de tre på scenen i Portalen. De to guitar-ekvilibrister Søren Andersen og Mika Vandborg genoplivede sidste år Electric Guitars efter en kort pause. Da de samme år spillede sammen med Sanne Salomonsen til støttearrangementet »Rock For Hjemløse«, stod det klart, at de alle tre ønskede at tage samarbejdet et skridt videre. Konstellationen med Sanne, Søren og Mika er nærmest et »match made in heaven« for fans af Classic Rock og Sannes rockede bagkatalog. Om der også kommer ny musik ud af samarbejdet vil parterne ikke ud med - men ét er sikkert: der kommer til at være sange fra alle Electric Guitars' plader og fra Sanne's fantastiske sangkatalog. Koncerten afvikles efter de gældende Corona-regler, det vil sige med siddende publikum med passende afstand.