Fast track mod Europa

Greve - 20. februar 2021 kl. 13:03

I hele landet er ungdomsuddannelsernes internationale aktiviteter ramt af corona-pandemien. Også på Greve Gymnasium, hvor eleverne ærgrer sig over aflyste studieture og udskudte besøg fra venskabsskoler rundt om i verden. Det lokale gymnasium har dog brugt ventetiden fornuftigt, så skolens arbejde med det internationale faktisk nu er trukket ud i overhalingsbanen, og har sat farten op. Gymnasiet har nemlig netop modtaget en såkaldt Erasmus-akkreditering. Det lyder måske tørt og ikke synderligt spændende, men er alt andet end det. Greve Gymnasiums internationale koordinator Peder Kragh fortæller:

- Med en Erasmus-akkreditering er vi de næste fem år sikret en fast adgang til midler, vi kan bruge på det internationale arbejde. Det betyder, at vi ikke skal ud i lange ansøgningsprocesser og usikkerhed om vi kan gennemføre de projekter vi gerne vil.

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram som årligt uddeler midler til bl.a. at elever kan komme på uddannelsesophold i udlandet. Tidligere skulle man søge støtte til hvert projekt separat, men dette er nu ændret, ved at skifte fra individuelle projekter til mere langsigtede og mere strategiske internationaliseringsaktiviteter. Dette skifte har krævet en godkendelse i Erasmus-systemet, en såkaldt akkreditering.

- Akkrediteringen er en blåstempling af, at vi er en skole, der igennem en del år har arbejdet professionelt og målrettet med internationalisering, og at vi har en klar plan for, hvad vi gerne vil opnå som organisation. Det har været et rigtigt stort arbejde at ansøge om akkrediteringen, men det har vist sig at være det hele værd, siger Peder Kragh, og fortæller videre om, hvad det økonomiske aspekt er af akkrediteringen:

- Det er svært at sætte et præcist beløb på, men et bud vil være, at akkrediteringen vil betyde, at Greve Gymnasium vil kunne få 150.000 - 200.000 kr. i støtte om året. Vi kan både få støtte til at sende elever, lærere og andet personale ud i Europa.

Greve Gymnasiums rektor Mette Trangbæk fortæller, hvorfor hun synes at akkrediteringen er vigtig for skolen:

- At gå i gymnasiet handler om at få udsyn; at kunne se ud over sin egen næsetip, at sætte sig ind i andre menneskers livssituation og at undersøge hvordan verden hænger sammen. Det kan man gøre i lokalområdet, men også ude i resten af verden. At vi får midler til at gøre dette er fantastisk, for det betyder, at vores elever får mulighed for at få nogle internationale kompetencer uafhængigt af deres egen økonomiske formåen.

Skolen har udpeget fire områder, som der skal arbejdes med i den kommende akkrediteringsperiode. Peder Kragh forklarer:

- Vores første mål er at få udviklet hele organisationen i en international forståelsesramme. Det er ikke kun vores elever, der skal have internationale kompetencer, også lærere, ledelse og andet personale kan lære af, hvad der bliver gjort andre steder i Europa. Vores andet mål er at arbejde med bæredygtighed på tværs af fag. Tredje mål er at løfte arbejdet med fremmedsprog, og endelig vil vi styrke elevdemokratiet på skolen. For at nå disse mål skal både lærere, elever og ledelse gennemføre internationale aktiviteter.

Det bliver skolens kommende elever, der får glæde af støtten fra EU, men det kræver selvfølgelig at pengene kan bruges, så på gymnasiet krydses der fingre for at verden snart åbner mere op, så de nuværende udlandsprojekter kan fortsætte og nye begynde.