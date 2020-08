Fartbølle blæste forbi vejarbejde: Politiet er på plads resten af ugen

En bilist havde en lidt for tung fod på speederen mandag aften, hvor bilen blev målt til at køre 131 km/t forbi et vejarbejde på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her var fartegrænsen sat ned til 80 km/t.