Fart over feltet i lånt bil uden kørekort

Fredag klokken 19.49 blev en 20-årig mand fra Slagelse sigtet for at køre alt for stærkt på Køge Bugt Motorvejen ved Greve, hvor han blev målt til at køre med en gennemsnitshastighed på 161 km/t. Den tilladte hastighed på strækningen er 110 km/t, så sagen lægges op til en betinget frakendelse af førerretten og en bøde. Den 20-årige havde desuden ikke et gyldigt kørekort, idet han fik sin førerret midlertidigt inddraget i forbindelse med en sag om et spiritusuheld med høj promille, som endnu ikke er afgjort. Den 20-årige kan forvente at få sine sager afgjort samlet ved et senere retsmøde. Bilens ejer blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort.