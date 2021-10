Send til din ven. X Artiklen: Fælles front mod grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fælles front mod grusgrav

Greve - 11. oktober 2021 kl. 09:37 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Den lille borgergruppe Nej til grusgrav i Tune, troede egentlig, at de havde vundet slaget, og at et område, der grænser op til Tune blev taget ud, da regionsrådet i marts vedtog Råstofplan 2020.

Men sådan forholdt det sig ikke helt. Området vest for Tune blev i planen nedgraderet fra såkaldt graveområde til interesseområde, hvilket i grove træk betyder, at området indeholder så mange råstoffer, at der kan blive brug for det i fremtiden.

Det får lokale Tuneborgere til at frygte, at de indenfor en årrække alligevel kommer til at blive nabo til et stort graveområde vest for byen.

Derfor havde borgergruppen med Maria Hessner Hansen i spidsen, inviteret borgmester Pernille Beckmann og regionsrådsmedlem og Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget Jacob Jensen til et morgenmøde.

De er alle enige om, at det er uhensigtsmæssigt med et graveområde så tæt på byen, og de diskuterede, hvilke muligheder de har for at få Tune pillet helt ud af planerne.

- Vi er allerede plaget af, at der kører lastbiler, der kommer fra et nærliggende graveområde gennem byen, og det vil blive meget værre, hvis vi får et graveområde, som grænser helt op til. Vi vil også få store støj- og støvgener i byen, siger Maria Hessner Hansen.

- I Vindinge nær Roskilde har borgerne været plaget af støj og støv i årtier, og her er graveområdet hele tiden blevet udvidet, og værst tænkelige scenarie er, at det også vil ske her, siger hun.

Fælles strategi Regionsrådsmedlem Jacob Jensen fortalte, at der var politisk flertal for, at Tune skulle fjernes helt fra planen.

- Vores politiske tilgang var, at der skulle hives så mange interesseområder ud af planen som muligt, og for mit vedkommende skal der ikke graves i Tune, da området ligger for tæt på bymæssig bebyggelse, fortalte han på mødet.

Da regionsrådet besluttede at sende råstofplanen i høring 28. september 2020 var det også med en bemærkning om, at graveområderne ved Forlev og Tune skulle tages ud.

Når Tune alligevel optræder som interesseområde skyldes det blandt andet, at Region Sjælland er lovmæssigt forpligtede til, at råstofplaner sikrer forsyninger mindst 12 år ud i fremtiden.

- Meldingen på det tidspunkt var, at vi ikke kunne komme ud over lovgivningskrav, og derfor valgte vi, at det skulle væk som graveområde. Samtidig tilkendegav vi, at det heller ikke skal være interesseområde, og vores tilgang er, at vi fortsat ønsker at få det fjernet, siger Jacob Jensen.

Opfordrer til at påvirke Grus ligger dog i sagens natur, hvor det ligger, og så længe der ligger grus i nærheden af Tune, vil det i forhold til råstofplaner være interessant. Derfor vil det også fremadrettet være op til politikerne i regionsrådet at afgøre, hvorvidt der kan gives gravetilladelser i området. Derfor opfordrede Jacob Jensen tuneborgerne til at tage fat i politikerne, så snart det nye regionsråd tiltræder i januar.

- Jeg synes, I skal tage fat i dem og gøre opmærksom på de problemstillinger, der er i forhold til at etablere et graveområde i nærheden af Tune.

Den opfordring to borgergruppen imod, og de har allerede flere gode argumenter, de vil gå til de nyvalgte politikere med.

De vil blandt andet gøre opmærksom på, at interesseområdet ligger mellem 25 til 50 meter fra byens skole og idrætsfaciliteter, og at byen vil blive enormt generet af støv, når der er vestenvind, som det oftest er tilfældet i Danmark.

- Vi er også bekymrede, fordi jorden herude er forurenet med tjærestoffer og tungmetaller på grund af mange års overflyvninger til og fra Roskilde Lufthavn, siger Maria Hessner Hansen.

- Hvis man i forbindelse med råstofudvinding først graver muldjord af og efterfølgende fjerner gruset, er vi bange for, at forureningen på sigt vil sive direkte ned i vores grundvand, som faktisk forsyner store dele af Greve Kommune med rent drikkevand, siger Maria Hessner Hansen, som på vegne af foreningen har gjort selvsamme problematikker gældende i et høringssvar i forbindelse med behandlingen af råstofplanen.

Derudover frygter de, at mange beboere i Tunes gamle bydel vil opleve faldende huspriser og i sidste ende stå med huse, som de ikke kan sælge, hvis de ønsker det.

Samlet modstand Borgmester Pernille Beckmann forsikrede tuneborgerne om, at de ikke kæmper kampen alene, og hun har blandt andet bedt administrationen i Greve Kommune om at være i løbende dialog med regionen, så de hele tiden er på forkant med, hvilken udvikling der sker i området.

- Vi skal være opmærksomme, når vi kan afgive høringssvar, og jeg vil have sagerne præsenteret i byrådet, så snart der er noget, så vi også kan følge med på politisk niveau, siger hun.

I Greve Kommune er de netop ved at udarbejde en ny kommuneplan, og her får Tune et særskilt afsnit. Også herigennem vil borgmesteren forsøge at stikke en kæp i hjulet for, at der i fremtiden kan graves i Tune.

- Jeg har udfordret administrationen og bedt dem om at undersøge, om vi har nogle håndtag at skrue på, og det vil være oplagt, at man udlægger det til naturområde, men jeg har ikke faglig indsigt i, hvor langt man kan gå, lød det fra Pernille Beckmann.

- Men vi skal se på, om der er noget vi kan arbejde ind i planen, som gør det svært for dem at grave i fremtiden.

Det kan dog vise sig at blive svært, så længe Tune figurerer som interesseområde i planen. Det fremgår af et bilag til råstofplanen, der vedrører interesseområder, at " Hovedformålet med interesseområder er at sikre mod anden planlægning eller arealanvendelse, som vil kunne forhindre en fremtidig udnyttelse. Dermed beskyttes vigtige råstofressourcer, så de er tilgængelige for udnyttelse i fremtiden."

Ligeledes fremgår det, at "... et interesseområde forud for andre interesser. Kommuner og andre myndigheder skal respektere råstofplanen, og de skal sikre beskyttelse af interesseområderne i forbindelse med deres planlægning. For eksempel i forhold til byudvikling.