ErhvervsCentret har igen inviteret advokaterne Brandur Ellingsgaard (billedet) og Wivi H. Larsen til at holde et oplæg. Pressefoto Foto: Michael Ellehammer

Få styr på persondataforordningen

Greve - 27. marts 2018 kl. 13:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du styr på de nye regler i persondataforordningen fra EU, der træder i kraft til maj? Hvad betyder de strammere regler for din virksomhed? Kom med til et gratis arrangement og bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan leve op til reglerne for håndtering af persondata og undgå bøder.

Det sker tirsdag den 3. april fra kl. 16.00-18.00 i ErhvervsCentret Korskildelund 6 i Greve.

Gå-hjem mødet afholdes for anden gang i ErhvervsCentret og henvender sig til virksomheder, der vil have et konkret indblik i, hvordan de bliver klar til at overholde de strammere regler i den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Reglerne er relevante for alle organisationer, der indsamler, registrerer, videregiver eller sletter personoplysninger om andre personer, fx medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard fra ErhvervsCentret:

Hun vurderer, at de nye regler stiller større krav til alle dem, der behandler persondata, fx oplysninger om en persons navn, køn, race, adresse og email-adresse. Reglerne omfatter også personfølsomme oplysninger om strafbare forhold, sociale problemer og andre private forhold.

- Det nye er, at har du ikke styr på de persondata, du håndterer i din organisation, så risikerer du at få betydelige bøder. Hvis man ikke allerede er i gang med at gøre virksomheden klar til de nye regler, der træder i kraft, vil vi gerne opfordre dem til at gå i gang så hurtigt som muligt. Det er et komplekst område, der ved første blik kan virke uoverskueligt. Også fordi der løbende kommer nye vejledninger fra Datatilsynet, der herhjemme er tilsynsmyndighed på området, understreger Dorte Kjærgaard.

ErhvervsCentret har igen inviteret advokaterne Brandur Ellingsgaard og Wivi H. Larsen fra Ret&Råd i Greve til at holde et oplæg om det nye regelsæt. De vil give et overblik over de største faldgruber og præsentere et værktøj, som kan hjælpe virksomheder med at blive klar til den nye persondataforordning.

- Deltagerne får at vide, hvilke krav, de skal opfylde, og hvordan de rent praktisk kan gøre det, så de undgår afskrækkende bøder, fortæller Brandur Ellingsgaard og tilføjer, at deltagere naturligvis også har mulighed for at stille konkrete spørgsmål.

Dorte Kjærgaard supplerer:

- Første skridt er at få et overblik over, hvilke typer af persondata, som virksomheden håndterer, og kortlægge arbejdsprocesserne og så få ryddet op og ryddet ud. Man skal også kunne påvise, at man har opsat nogle kontrolsystemer til at sikre en forsvarlig og sikker håndtering af persondata, fortsætter hun.