En tidligere beboer på plejecenteret har doneret 50.000 kroner, som skal gå til aktiviteter for borgerne. Arkivfoto: Elmer Madsen.

Et lys i coronamørket: Afdød donerer 50.000 kr. til plejecenter

Greve - 25. marts 2020 kl. 17:44 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En advokat har rette henvendelse til Greve Kommune og fortalt, at en afdød borger har valgt at donere 50.000 kroner til Langagergård Plejecenter.

Der bliver råd til lidt flere aktiviteter på Langagergård Plejecenter. En advokat har nemlig rettet henvendelse til Greve Kommune og fortalt, at en afdød borger har valgt at testamentere 50.000 kroner til plejecentret.

Ikke overraskende valgte byrådet at takke ja til donationen, da der var online byrådsmøde mandag aften.

Borgeren ønsker, at de 50.000 kroner skal gå til arrangementer og aktiviteter for borgerne på afdelingen Bygvænget på Langagergård.

Og donationen giver borgerne på afdelingen noget at se frem til i en tid, hvor coronavirussen har sat sit præg på plejecentret og begrænset borgernes muligheder, det fortæller centerleder Louise Wesselhoff.

- Det er dejligt, at der sker noget positivt i en svær tid, og der er ingen tvivl om, at pengene skal bruges på borgerne, og de skal selv være med til at bestemme, hvad de skal bruges på, siger hun.

Plejecentret fik allerede beskeden om donationen for et stykke tid siden, og en del af pengene er allerede øremærket til en heldagstur til Birkegårdens Haver.

- Vi laver en fælles udflugt for hele afdelingen og personalet til Birkegårdens Haver, fordi det er et sted, de fleste godt kan lide at komme, og det giver mulighed for at spise en frokost efterfølgende, siger Louise Wesselhoff.

- Det giver os noget at se frem til, når coronakarantænen ophører.

Stolte og ydmyge

Centerchefen forklarer, at personalet var meget ydmyge og stolte, da de fik at vide, at en borger havde valgt at donere pengene.

- Det viser, at vi, som personale, betyder noget for borgerne, og der bliver sat pris på det arbejde, vi gør. Det er vi selvfølgelig meget stolte over, siger Louise Wesselhoff, der aldrig før har oplevet en donation i den størrelse.

- Vi har tidligere haft borgere, der har doneret 5000 eller 10.000 til en ny cykel eller et musikarrangement, men det har været, mens de var i live. Det er første gang, at vi modtager, så stort et beløb, og det giver både sammenhold på afdelingen og noget positivt at snakke om.