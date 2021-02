Huset på Tune Parkvej er på 80 kvadratmeter og koster godt to millioner kroner. Pressefoto

Et hus til to millioner kroner hører til sjældenhederne

Greve - 06. februar 2021 kl. 05:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Dine muligheder er noget begrænsede, hvis du er på udkig efter en bolig i Greve Kommune, men ikke har mulighed eller ikke ønsker at betale mere end 2 millioner kroner for den. I det tilfælde har du i skrivende stund to muligheder. Du kan enten investere i en treværelses andelslejlighed på Bakkevolden. Her skal du dog være opmærksom på, at du skal betale lige over 6000 kroner i boligydelse hver måned.

Den anden mulighed til under to millioner kroner kræver, at du er den søstærke type, der ikke får kvalme, hvis der er høj bølgegang. Der er nemlig tale om en husbåd i Hundige Havn. Den byder på i alt to rum, som er fordelt på 90 kvadratmeter.

Er det dine egne mursten, du gerne vil investere i, så kræver det på nuværende tidspunkt, at du kan hive 2.195.000 kroner op af lommen, eller låne dem i banken, hvis Greve Kommune er stedet for dig.

80 kvadratmeter i Tune

Til den pris er det lige nu muligt at erhverve sig en villa på Tune Parkvej 29. Boligen er bygget i 1967 og byder på to soveværelser, køkken, stue og badeværelse, der fordeler sig på 80 kvadratmeter.

- Hvis man køber boligen, må man forvente noget istandsættelse. Man kan bo i huset, men det er ikke moderniseret, og jeg vil tro, at mange i hvert fald vil modernisere badeværelse og køkken, siger Jeannie Palmund, ejendomsmægler, partner og afdelingsleder hos EDC Poul Erik Bech i Tune.

Hendes bud er, at der nok skal bruges i omegnen af 200.000 kroner på at sætte huset i stand, og derfor henvender huset sig særligt til folk, der har hænderne skruet rigtigt på.

- Det kan være den lille familie, som er på udkig efter deres første bolig, men huset henvender sig også til håndværkere, som kan istandsætte og sælge huset igen, eller til udlejningsselskaber, som istandsætter og lejer boligen ud, siger hun.

Prisen på 2,2 millioner kroner giver en pris per kvadratmeter på lige knap 25.000 kroner. Det noget højere end de 21.687, som en kvadratmeter i gennemsnit blev solgt for i Tune i 2020.

- Kvadratmeterpriserne vil altid være højere for et lille hus, da de dyre kvadratmeter såsom køkken og bad vil udgøre en større del af det samlede areal

En populær by

Det er i Tune, at man finder Greve Kommunes billigste kvadratmeterpriser, og her man ifølge Jeannie Palmund får mest hus for pengene. Men et hus til mellem 2 og 2,2 millioner kroner hører alligevel til sjældenhederne.

- Det er ikke tit, at vi er i det prisleje. Et typisk parcelhus på 140 kvadratmeter, som er sat pænt i stand, vil typisk koste omkring 3,3 millioner kroner, siger Jeannie Palmund, der også fortæller, at selvom Tune fortsat er det billigste postnummer i Greve Kommune, så er prisforskellen blevet mindre i de senere år.

- Tune bliver mere og mere attraktiv by, som flere gerne vil flytte til. Det giver en højere efterspørgsel og fører til højere priser, siger hun.

I postnummer 2670 Greve kostede en kvadratmeter bolig i gennemsnit 24.702 kroner i 2020, mens man i 2690 Karlslunde måtte af med 25.132 kroner for en enkelt kvadratmeter.

Her er linket til boligen: https://www.edc.dk/alle-boliger/tune/4030/tune-parkvej-29/?sagsnr=40101417&utm_campaign=boligsiden&utm_source=boligsiden_dk&utm_medium=exitlinks&cid=boligsiden_website

