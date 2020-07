Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Engelsktalende mand tilbyder arbejdskraft: Kontakt politiet med det samme

Greve - 23. juli 2020 kl. 12:56 Af Emil Abkjær Kristensen

Hvis en engelsktalende mand tilbyder dig at lave forskelligt håndværkerarbejde, så skal du straks ringe til politiet.

Det er budskabet, som Midt- og Vestsjællands Politi kommer med i døgnrapporten.

Opfordringen kommer i kølvandet på to episoder, der tirsdag udspillede sig i Greve Kommune.

Klokken 9 havde en engelskatalende mand henvendt sig til en beboer på Østervej, hvor han tilbød at udføre forskellige boligforbedringer. Tilbuddet blev dog afslået af beboeren, der fandt tilbuddet en smule mystisk.

Den engelstalende mand på Østervej bar orange vest og et navneskilt, og han kørte fra stedet efter afvisningen.

Omkring klokken 12 dukkede en engelsktalende mand op ved et firma på Skruegange i Karlslunde og tilbød at udføre asfaltarbejde. Også denne gang blev tilbuddet afslået.

Klokken 14.30 modtog politiet en henvendelse fra en borger, der undrede sig over et arbejdssjak, som udførte asfaltarbejde på en adresse på Unionsvej, Køge. Borgeren havde hørt om disse uopfordrede tilbud om asfaltarbejde og var derfor i tvivl om, hvorvidt der kunne være tale om legalt forhold. En patrulje fik på stedet kontakt til otte asfaltarbejdere, som var i gang med at lægge asfalt på en firmaadresse.

Her politiet i kontakt med repræsentant for ejeren af firmaet, som var blevet kontaktet af et asfaltfirma over telefonen, og derefter havde indgået en skriftlig aftale om, at arbejdet skulle udføres.

Politiet registrerede medarbejderne og omstændighederne ved aftalen, således at politiet senere kan afgøre, hvorvidt nogen eventuelt skal sigtes for overtrædelse af forbrugeraftaleloven, som i daglig tale kaldes dørsalgsloven.

- Kontakt politiet med det samme, hvis du får lignende tilbud, og registrer gerne signalement på dem, som henvender sig, samt registreringsnummer og nationalitet på køretøjer, de måtte køre i, skriver politiet i døgnrapporten.

- Borgerne opfordres til at afvise tilbuddet om asfaltarbejde eller andet forefaldende arbejde, da der er risiko for at blive snydt eller få udført arbejde af personer uden arbejdstilladelsen i orden, tilføjer de.