Se billedserie Anette Dam har mere end 30 års erfaring fra detailbranchen, så butisklivet og salg er ikke uvant for hende. Foto: Kim Rasmussen.

Endnu mere Røg på havnen: Anette har åbnet ny butik

Greve - 11. april 2021 kl. 08:52 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg har altid drømt om at åbne mit eget, men den slags kræver både mod til at springe ud i det og den rette mulighed.

Sådan lyder det fra Anette Dam, der lørdag 6. april åbnede dørene til butikken Røg Living på Mosede Havn. Her sælger hun møbler, boligtekstiler, brugskunst og alt muligt andet, der kan forskønne hjemmet.

- Vi havde en virkelig god åbningsdag, og selvom vi ikke rigtig havde annonceret omkring det på grund af corona, så var der flere nede forbi for at se butikken, siger Anette Dam.

Økologi og bæredygtighed Det er hendes mål, at man hos Røg Living kan finde varer, som man ikke finder mange andre steder. Det må gerne være lidt specielt, det der ryger i kurven.

Derfor kan der blandt købes håndlavede æggebægre og skåle i teaktræ, og mundblæste glas og karafler.

- Det må gerne være lidt specielt, og selvom varerne ser ens ud, så er de unikke, fordi der har siddet en person og arbejdet med dem, siger hun.

- For mig handler boligindretning og ting til boligen om luksus og velvære, og så er det også med til at afspejle en livsstil,

Derfor har Røg Living også stort fokus på, at varerne er både bæredygtige og økologiske.

Overtog sønnens lokaler Synes man, at navnet lyder bekendt og butikkens logo også minder om noget, man har set før, så tager man ikke fejl.

Anette Dams søn er Philip Toft, der sammen med sin hustru driver Røg Vinbar lidt længere nede på havnen.

Men da Røg Vinbar åbnede i sin tid, var det i de lokaler, som nu er blevet til Røg Living.

- Lokalerne blev for små til vinbaren, og siden de flyttede til noget større, har de her lokaler her stået tomme, og til sidst kastede jeg mig ud i det, siger Anette Dam.

Hun fortæller, at det er helt bevist, at hun har overtaget Røg-brandet.

- Først og fremmest giver det mening, fordi lokalerne i sin tid var et røgeri, og det er også derfor, vinbaren fik det navn. Derudover håber jeg selvfølgelig, at vinbaren og butikken kan supplere hinanden. Vi har allerede aftalt, at de skal have nogle af mine ting stående dernede, siger Anette Dam.

Selvstændig på deltid Selvom det har krævet mod at kaste sig ud i livet som selvstændig, så har Anette Dam også valgt at lade fornuften råde en smule. Det er nemlig kun på halv tid, at hun driver butikken, som vil holde åben fra torsdag til lørdag.

Mandag til onsdag holder hun fast i sit job som kørende sælger af kosmetikprodukter.

- Jeg har været så heldig, at jeg kunne lave en aftale om at gå ned i tid på min arbejdsplads, så jeg kunne kaste mig ud i det her, siger Anette Dam.

- Det er mit mål, at butikken på sigt kan have åben alle ugens dage.

Udover den fysiske butik driver hun også webshoppen roegliving.dk, hvor man kan finde de samme varer, som også er på hylderne i butikken.