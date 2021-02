I september var Nye Borgerlige på gaden i både Greve og Solrød. Her er det Anne Schwartz og lokalafdelingens næstformand Palle Hemmingsen. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Endnu ingen spidskandidat: Nye Borgerlige håber på fysisk opstillingsmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu ingen spidskandidat: Nye Borgerlige håber på fysisk opstillingsmøde

Greve - 11. februar 2021 kl. 10:44 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Mens de andre partier efterhånden har vidst, hvem der skal stå øverst på stemmesedlen til kommunalvalget i november, er det endnu ikke afgjort, hvem Nye Borgerlige satser på.

Det fortæller formand for Nye Borgerlige i Greve/Solrød Jørgen Schwartz.

Det var ellers planen, at partiet ville have spidserne på plads i både Greve og Solrød i starten af februar, men på grund af coronarestriktionerne har de endnu ikke haft mulighed for at afholde opstillingsmøde.

- Vi vil helst undgå at afholde opstillingsmøde online, så lige nu afventer vi og håber på, at der inden for den næste måned eller halvanden bliver mulighed for, at vi kan mødes, siger Jørgen Schwartz.

- Vi er mange nye medlemmer, og vi mener, at det giver det bedste resultat, hvis vores mulige kandidater har mulighed for at præsentere sig for medlemmerne ansigt til ansigt.

Nødplanen er klar Jørgen Schwartz håber, at de kan være klar med både spidskandidater og de øvrige kandidater på et tidspunkt i mellem midten af marts og starten af april, og derfor krydser han fingre for, at forsamlingsforbuddet hæves, så de får mulighed for at holde møde.

Med 220 medlemmer i lokalafdelingen er det dog nødvendigt, at det hæves, så et sted mellem 50 og 100 personer må mødes.

- Vi jo afholde et opstillingsmøde for hver kommune for at sprede medlemmerne ud, og hvis det bliver nødvendigt, kan vi også afholde to møder i hver kommune, så alle har mulighed for at deltage, siger han.

Hvis ikke det bliver muligt at mødes fysisk, så kandidaterne kan præsenteres senest i starten af april, vil det blive afgjort ved, at medlemmerne afgiver deres stemme via nettet.

Jørgen Schwartz kan dog allerede nu afsløre, at hans eget navn højst sandsynligt bliver at finde på stemmesedlen til kommunalvalget i Greve 16. november. Det bliver dog ikke som spidskandidat, siger han.

Vind i sejlene Lokalafdelingen har siden årsskiftet 2019/2020 tredoblet antallet af medlemmer, og i dag har de som nævnt 220 medlemmer fordelt på de to kommuner.

- Jeg ville gerne sige, at det var, fordi vi har gjort en stor indsats lokalt, men sandheden er, at det i høj grad er Nye Borgerliges fire folketingsmedlemmer, der har skabt stor interesse for vores parti lokalt, siger Jørgen Schwartz, der havde håbet på, at de lokale medlemmer også kunne have været på gaden.

- Med de mange restriktioner har det simpelthen ikke været muligt for os at komme ud, og vi har faktisk kun været på gaden en enkelt gang i det seneste års tid, siger han.

På trods af de svære vilkår, er han fortrøstningsfuld og har en stor tiltro til, at Nye Borgerlige vil stå med en kandidat i både Greve og Solrød Byråd, når stemmerne er talt op.

- Der blæser nye politiske vinde, og jeg er sikker på, at Nye Borgerliges succes i landspolitik vil smitte af lokalt. Med vores egen indsats tror jeg på, at vi både kommer ind i Greve og Solrød, siger Jørgen Schwartz.

Nye Borgerlige var også på stemmesedlerne i Greve og Solrød ved det seneste kommunalvalg, hvor de stillede op med henholdsvis fire og tre kandidater.