Foto: Emil Kristensen

Endnu ingen afklaring Strandvejens lokalplaner

Greve - 24. september 2020 kl. 13:12 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plan- og udviklingsudvalget har udskudt den endelige vedtagelse af Strandvejens nye lokalplaner.

Det blev udfaldet af tirsdagens møde, hvor der ellers var lagt op til, at lokalplanerne skulle godkendes.

Et enigt udvalg vil dog gerne have overblik over konsekvenserne, hvis man ændrer i den lokalplan, der netop har været i høring.

Som Dagbladet skrev tirsdag, så er der flere partier, som ikke ønsker, at lokalplanen giver mulighed for at bygge i to fulde plan, som den endnu ikke vedtagne lokalplan gør muligt.

Det gælder Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative, som i stedet ønsker, at der kan bygges i halvandet plan.

Det er ret sandsynligt, at en sådan ændring i lokalplanen vil betyde endnu et langstrakt forløb, hvor ændringerne skal indarbejdes, politikerne skal godkende og sagen endnu engang sendes i otte ugers høring, da der vil være tale om en markant ændring i forhold til den plan, som netop har været i høring.

- Vi har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat på, hvor lang tid sagsbehandlingen vil tage, hvis vi skulle ændre i lokalplanen, siger Marc Genning (V), formand for Plan- og udviklingsudvalget.

- Det er afgørende. at vi kender til de konsekvenser det vil have, inden vi træffer en beslutning.

Notatet vil blive udarbejdet, inden byrådet behandler sagen på næste møde.

- Det er vigtigt at få overblik over tidshorisonten, fordi arbejdet med lokalplanerne på strandvejen også betyder, at arbejdet med andre lokalplaner ikke skrider så hurtigt frem, fordi Strandvejen er førsteprioritet, siger Marc Genning.

Ændrer ikke mening Uanset hvor lang tid administrationen mener det vil tage, så kommer det ikke til at rokke ved Socialdemokratiets holdning om, at der ikke skal kunne bygges i to fulde etager langs Strandvejen.

- Vi står fast på, at vi ønsker, at der kun kan bygges i halvandet plan, så førstesalen bliver et skråtag, siger John T Olsen, næstformand i plan- og udviklingsudvalget.

- Jeg synes vi skylder borgerne at lytte til de protester og de høringssvar, der er kommet, siger han.

Marc Genning vil ikke tage stilling til, hvor han står, før han har overblik over, hvilken betydning det vil få.

- Man skal huske, at mens vi behandler lokalplanerne, så har vi ikke mulighed for at behandle byggeansøgninger på carporte, til- og ombygninger med mere. Så det har nogle konsekvenser, hvis sagsbehandlingen yderligere ud, som jeg gerne vil have klarhed over, inden jeg og partiet træffer en beslutning, siger Marc Genning.

Sagen er næste gang på dagsordenen, når økonomiudvalget har møde mandag eftermiddag.