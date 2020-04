Se billedserie Formand for skolebestyrelsen på Krogårdskolen, Jesper Ingeman-Petersen, (tv.), lærer på skolen Thomas Poulsen (mf.) og skoleleder Rasmus Krøll Bjerregaard (th.) er tilfredse med de første dage efter genåbningen. Foto: Janus Spøhr

Endelig kan Isabella og Emma se sine venner igen

Greve - 17. april 2020 kl. 14:44 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En aften trillede tårerne ned af Emmas kinder. Hun går i 2.z på Krogårdskolen og savnede sine venner. I denne uge er hun blevet genforenet med kammeraterne - dog med hensyntagen til afstands- og hygiejnereglerne. Det er hun glad for.

- Der er mere ro, når vi ikke er så mange i klasserne, siger Emma.

Isabella fra 2.y synes, at det har været mærkeligt at være hjemme, og hun blev lidt skræmt, da hun hørte om coronaen, og at man i værste tilfælde kan dø af den. Nu er hun dog ikke så bange mere.

- Men vi er vant til at kramme, og det kan vi jo ikke rigtigt lige nu, siger hun.

Thomas Poulsen er en af de lærere, der igen kan ses med sine elever ansigt til ansigt. Han underviser 2. og 4. klasserne på Krogårdskolen og er glad for at være tilbage i 'virkeligheden,' der dog alligevel er anderledes, fordi klasserne er delt op i to for at mindske smitterisikoen.

- Vi skal jo finde os til rette i omstændigheder, vi ikke har prøvet at være i før, men det er gået fint, siger han og understreger, at eleverne bliver undervist så meget som muligt udenfor.

- Vi laver nødundervisning og kan ikke på samme måde som normalt bruge bøger, så der er mere fokus på bevægelse, siger han.

Fokus på tryghed

Nogle elever og lærere har været lidt spændte på, hvordan den nye hverdag ville se ud, og derfor har Krogårdskolen haft fokus på tryghed.

- Vi har haft fokus på at overholde retningslinjerne og har kommunikeret meget med forældrene og lærerne for at skabe en tryghed, siger Rasmus Krøll Bjerregaard, der er skoleleder på Krogårdskolen, som glæder sig over, at mange klasselokaler på skolen har døre ud til grønne arealer og desuden har håndvaske i klasseværelserne.

Også Thomas Poulsen har haft fokus på at skabe tryghed.

- Trygge børn lærer bedre end utrygge børn, og vi har de første dage haft fokus på at synliggøre de nye normer for at skabe nogle trygge rammer, siger han.

Ros fra forældre

Det er lykkedes, lyder det fra Jesper Ingeman-Petersen, der er formand for skolebestyrelsen.

- Den her periode kan man inddele i fantasi eller fakta, og ledelsen har været gode til at bruge fakta. Vi har været godt briefet og kan konstatere, at alle retningslinjer bliver overholdt. Forældrene kan godt være trygge ved at sende deres børn i skole, siger han.

Hvor mange henvendelser har I fået fra bekymrede forældre?

- Ikke ret mange, og det skyldes også, at ledelsen og lærerne har været gode til at kommunikere, siger Jesper Ingeman-Petersen, der har mest ondt af eleverne i 9. klasse, som måske ikke kommer til at holde den traditionsrige karameldag på samme måde som tidligere årgange har gjort.

Selv om Thomas Poulsen er glad for at være tilbage på arbejde, savner han hverdagen, for afstandsreglerne giver også nogle udfordringer.

- Forleden var der en elev, der græd, og der havde jeg svært ved at sige, at hun skulle holde sig på afstand, da hun ville have et kram. Vi skal også være omsorgsgivende, siger han og forklarer, at han ikke blev lærer for at undervise foran en skærm, men at coronakarantænen trods alt gjorde ham mere teknisk kyndig.

Samtidig har han holdt tilbage med mængden af informationer til forældrene og eleverne under skolenedlukningen. Han lavede daglige lister med få 'skal opgaver' og flere 'kan opgaver'.

- Vi har fortalt, at vi var til rådighed, og hvis det var helt umuligt at løse opgaverne, har vi sagt, at så kunne forældrene spille spil med deres børn i stedet for, siger Thomas Poulsen.

Begyndte i påsken

Han begyndte allerede i påsken at forberede sig på oplukningen og roser ledelsen for at have været gået tidligt i gang, efter at Mette Frederiksen fortalte om sine første åbningsplaner.

Det bemærkede Jesper Ingeman-Petersen også.

- Klasselæreren til mine datter ringede i påske og spurgte, om vi var klar, og det var en god måde at forberede os på tiden efter påske på, siger han.

Det er endnu uvist, hvad fremtiden bringer. For eksempel er der endnu ingen køreplan for, hvornår eleverne i 6. til 9. klasse skal tilbage på skolebænken. Hvis de skal det igen før sommerferien, mener Rasmus Krøll Bjerregaard, at regeringen enten skal lempe afstandsreglerne eller at skoledagen skal opdeles, så alle eleverne ikke er på skolen samtidig.

Den tid, den overvejelse. Emma og Isabella er tilbage i skolen.

- Det var sjovt at arbejde derhjemme og Facetime med lærerne, siger Emma.

Dog er glæden over at være sammen med vennerne igen den største. Nu kan hun endelig gå i seng uden at savne klassekammeraterne.