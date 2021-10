Se billedserie JAKOB ELLEMAN PÅ BESØG I GREVEFOTO KIM RASMUSSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ellemann lydhør omkring støjgener fra motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ellemann lydhør omkring støjgener fra motorvejen

Greve - 12. oktober 2021 kl. 11:27 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er godt, at coronapandemien så småt er ebbet ud, for det var nødvendigt at stå ret tæt, hvis man skulle høre, hvad der blev sagt, da venstreformand Jakob Ellemann-Jensen besøgte Greve tirsdag morgen.

Venstre i Greve havde sat partiformanden i stævne på Greve Centervej få hundrede meter fra Køge Bugt Motorvejen, og med nattens regn på kørebanen var støjen om muligt værre, end den plejer at være.

- Jeg har faktisk ikke kunnet høre, hvad der er blevet sagt, sagde Jakob Ellemann-Jensen med et smil på læben.

- Men spøg til side, så illustrerer denne morgen ret godt, hvilke støjgener borgerne oplever. Der er regn på kørebanen og trafikken er begyndt at bevæge sig igen. Jeg har mødt mennesker, som bor 100 eller 200 meter og kan forestille mig, hvordan det lyder, siger han.

Han understregede også, at det er et problem, at folk bliver syge, hvis de bor i støjplagede områder.

- Det kan blandt andet føre til blodpropper og stress, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved.

Bor ved motorvejen Udover de mange lokale venstrefolk var flere greveborgere også mødt op for at give partiformanden et indblik i livet som nabo til motorvejen. Det gjaldt blandt andet ægteparret Connie og Søren Sørensen, der bor på Dønnergårds Allé få hundrede meter fra Køge Bugt Motorvejen. Her har de boet siden 1978, og i den periode er støjgenerne taget gevaldigt til, fortæller de.

- Det er blevet værre og værre, og der er perioder, hvor vi slet ikke kan være i vores have. Man har igennem årene bare udvidet motorvejen på grund af mere trafik uden overhovedet at tage højde for, hvilke støjgener, det har ført med sig, siger Connie Sørensen.

- Der er opsat at par støjskærme, men lige her, hvor broen går over, er der et hul, så det hjælper ikke en pind, og det er vi kommet for at gøre opmærksom på.

Også Michael Jensen, der er initiativtager til facebookgruppen "greveborgere imod motorvejsstøj" var mødt op for at få en snak med Jakob Ellemann-Jensen.

- Trafikstyrelsens egen opgørelse viser, at der er 3000 boliger i Greve Kommune, hvor støjen er højere end 58 decibel. Det er den grænse, hvor man vurderer, at det er direkte sundhedsskadeligt, siger han.

- Det øger både risikoen for demens og blodpropper, og politikerne er simpelthen nødt til at gøre mere for de borgere, som bor i støjplagede områder, siger han og peger blandt andet på, at man i perioder kunne sænke hastighedsgrænsen på motorvejen.

- Hvis man sænker hastigheden med 10 kilometer i timen, giver det en besparelse på en decibel. Faktisk var der borgere i Hundige, som oplevede markant mindre støj, da hastigheden var sat ned i forbindelse med vejarbejdet, siger han.

Del i puljen I Greve Kommune drømmer både borgere og lokalpolitikere om at få fingre i nogle af de i alt tre milliarder kroner, der blev øremærket til støjbekæmpelse, da samtlige partier i Folketinget i juni blev enige om en ny trafikaftale, og netop langs Køge Bugt kunne Jakob Ellemann-Jensen godt se, at pengene kunne være godt givet ud.

- Det er i hvert fald tiltrængt, fordi det er den mest trafikerede motorvej i Danmark, som både står for trafikken til og fra København og trafikken mod Sverige, siger han.

Han har dog ingen konkrete løsninger, men kan se en idé i, at strækningen bliver brugt til forskellige forsøg.

- Lige nu virker det meget vilkårligt, hvilke støjafskærmninger, man har valgt igennem i tiden uden der har været evidens for, om det virker. Man kunne forsøgsvis lave forskellige tiltag på strækningen for at få viden om, hvad der virker bedst, siger Jakob Ellemann-Jensen.