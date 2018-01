Den 24. januar gælder det Greve Gymnasium, når en gymnasieklasse får besøg af det tidligere Shu-bi-dua-medlem Jørgen Thorup, hvor de sammen skal skrive og komponere en sang. Pressefoto

Elever skal lære at skrive en sang

Greve - 21. januar 2018

Hvordan foregår sangskrivning fra spæd idé til færdig sang? Det kan være svært at forstå og svært at forklare. Derfor har Koda udvalgt 14 professionelle musikere, der skal besøge skoler landet over for at skrive en spritny sang sammen med eleverne. På den måde kan eleverne opleve hvilken type arbejde, der ligger bag.

Musik føles ofte magisk og mystisk. Derfor kan det også være svært at forstå, hvordan sangskrivning og komposition konkret foregår, og at det faktisk er et arbejde for rigtig mange. Derfor har Koda taget initiativ til, at danske skoleelever selv får mulighed for at kaste sig ud i sangskrivning sammen med en professionel musiker.

Den 24. januar gælder det Greve Gymnasium, når en gymnasieklasse får besøg af det tidligere Shu-bi-dua-medlem Jørgen Thorup, hvor de sammen skal skrive og komponere en sang. I løbet af dagen vil eleverne få mulighed for at opleve, hvordan akkorder, tekst, rytme og tanker kan koges sammen til en færdig sang. Når dagen er omme, har klassen deres egen sang, og det plejer at være en særlig oplevelse for børnene, fortæller Jørgen Thorup.

- Det er en unik oplevelse for børnene at få lov til selv at komponere en sang. Det sjove er jo, at sangskrivning er et universelt sprog, hvilket betyder, at eleverne vil opleve samme proces som Taylor Swift, Justin Bieber og andre ungdomsidoler gennemgår, når de skriver sange. Når dagen er overstået, er det vigtigste for mig, at jeg har vist eleverne, at musik er skide sjovt at lave, men samtidig også et arbejde, som man kan uddanne sig til, og som kræver en dedikeret indsats, fortæller Jørgen Thorup.