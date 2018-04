Se billedserie Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøgte fredag Greve Gymnasium, hvor han sad i dommerpanel sammen med rektor, to lærere og to repræsentanter fra Erhvervscentret i Greve. Foto: Greve Gymnasium

Elever pitchede for Brian Mikkelsen

Greve - 13. april 2018
Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Et værktøj, som kan få flere transportable højttalere til at spille sammen, en maskine, som kan blande din foretrukne bland selv-slikpose, og en tampon, som viser, hvornår den skal skiftes.

Disse var blot nogle af forretningsidéerne, der blev præsenteret af eleverne, da Greve Gymnasium fredag bød erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) velkommen til en dag i entreprenørskabets tegn. Her stod seks grupper af elever, alle med valgfaget erhvervsøkonomi, klar til at præsentere deres ideer og forretningsplaner til nye og innovative idéer med potentiale til at blive en god forretning.

Idéerne er blevet til i forbindelse med den landsdækkende entreprenørskabskonkurrence Business Innovation Games, som Greve Gymnasium hvert år deltager i. Dagens arrangement var dog ikke kvalificerende til den videre konkurrence, hvor der også lægges vægt på en skriftlig forretningsplan.

- Eleverne konkurrerer om dels at få den bedste idé og dels at udvikle den bedste forretningsplan. Det er det, som de bliver bedømt på, fortæller Mads Bernhard Utoft, lærer i erhvervsøkonomi og idræt på Greve Gymnasium.

Ved dagens arrangement var det et dommerpanel bestående af erhvervsministeren, rektor, to erhvervsøkonomilærere fra gymnasiet samt repræsentanter fra Erhvervscentret i Greve, som skulle bedømme forretningsidéerne i samarbejde med et elevpublikum, der havde mulighed for at stemme på deres foretrukne idé.

- Det var ren 'Løvens Hule' (tv-programmet, red.). De pitchede i to minutter, så stoppede vi dem, og så var der efterfølgende nogle minutter, hvor vi stillede alverdens spørgsmål, fortæller Mads Bernhard Utoft, der selv sad med i dommerpanelet.

Dagens vinder blev gruppen bestående af Daniel, Henning, Elias og Miran, som havde designet et elektronisk værktøj til at forbinde flere transportable højttalere via bluetooth, sådan at de kan spille sammen, uanset hvilket brand der er tale om.

Læs hele historie i DAGBLADET lørdag og i Sydkysten på tirsdag.