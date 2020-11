Eleverne i 1.x på Krogaardskolen i Greve har været så dygtige til at udforske de små dyr i den nære natur, at de tirsdag opnåede en tredjeplads i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020. Pressefoto

Elever blandt Danmarks bedste

Greve - 18. november 2020 kl. 05:49 Kontakt redaktionen

Eleverne i 1.x på Krogaardskolen i Greve har været så dygtige til at udforske de små dyr i den nære natur, at de tirsdag opnåede en tredjeplads i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020.

Med en imponerende rapport om bænkebidere sikrede 1.x på Krogaardskolen sig tirsdag en høj placering i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020. Klassen har sammen med deres lærere undersøgt forskellige kendetegn ved bænkebiderne.

Klassens 23 elever er gået i dybden med mikroforskningen - en ny naturvidenskabelig, enkel arbejdsmetode for 0. - 3. klassetrin, hvor eleverne ud fra deres egen undren laver små naturvidenskabelige undersøgelser af naturens små Krible Krable dyr. Undervejs gennemgår de syv arbejdstrin, hvor de selv skal formulere spørgsmål ud fra det, de undrer sig over. De skal også selv finde en metode til at få besvaret deres spørgsmål.

- Det er gået supergodt. Metoden lægger op til, at eleverne selv skal være nysgerrige, og det er gået over al forventning. Projektet har fanget alle, de har været glade og interesserede, også dem, der normalt har svært ved at koncentrere sig om indholdet. Alle elever burde have et sådant kompetencebaseret forløb i naturfagsundervisningen, siger elevernes lærer i natur og teknik, Sandra Thilemann.

Høj kvalitet i arbejdet

Juryen, som består af et ekspertpanel fra Naturvejledning Danmarks Krible-Krable projekt, var ikke i tvivl om rapportens vinderkvalitet. Juryen har vurderet helheden i elevernes arbejde med mikroforskermetoden samt den proces, eleverne har været igennem fra Krible-Krable tur i naturen til konklusion og formidling til andre.

- Godt fokus, grundigt undersøgende arbejde med sammenlignende undersøgelser, meget struktureret, solid evaluering, " lyder det blandt andet fra juryen.

På en undringstur til et lille skovområde ved skolen fandt eleverne Krible Krable smådyr som edderkopper, regnorme, bænkebidere og snegle. Herefter valgte de at fokusere på bænkebiderne, og blandt alle de spørgsmål, der knytter sig til det lille dyr, valgte eleverne: Hvilke materialer kan bænkebideren kravle op af uden at falde ned og med hvilken hældning pa materialet? Hvordan kan det være, bænkebideren kan kravle på disse materialer?

Herefter forskede eleverne - lavede tegninger, sammenlignede med snegle, kiggede i mikroskop, lavede modeller og diskuterede fundene. Til sidst blev hele processen formidlet i en rapport, som har været i konkurrence med 31 andre rapporter fra hele Danmark.

Første gang i stor skala

Mikroforskermetoden og den tilhørende børneforskerkonkurrence er en del af Naturvejledning Danmarks Krible Krable univers, den har norsk forbillede og det er første gang den afprøves i stor skala i Danmark.

- Børnenes undren og naturlige lyst til at udforske naturen er drivkraften i projektet. Når børnene er drevet af deres egen interesse, bliver de engagerede og får ejerskab til det undersøgende arbejde. Her er processen vigtigere, end om svarene er 100 procent korrekte, siger projektleder for Mikroforskerprojektet, naturvejleder Kari Hald.

Hun har det klare indtryk, at den nye undervisningsmetode er blevet vel modtaget på skolerne rundt om i landet. Mikroforskerprojektet, som er støttet af Novo Nordisk Fonden, skal skabe interesse for videnskab og forskning fra en tidlig alder.

Med tredjepladsen følger 5.000 kroner, som 1.x kan bruge på en ekskursion til et sted, som kan bidrage til videre mikroforskning. Ud over pengene får eleverne overrakt hvert deres diplom samt et lille badge til at sætte på tøjet.

PS: Klassens konklusion blev, at bænkebidere kravler bedst på materialer med ru overflade, f.eks. træ eller mursten, mens de falder ned fra glatte overflader som glas eller plastik.