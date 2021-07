Ekspert om manglende bilag i sag om fyret kommunaldirektør : Nogen har sovet i timen

Greve Kommune har ikke holdt godt nok øje med, hvad den afskedigede kommunaldirektør Claus Thykjær har brugt kommunens penge på, mener Sten Bønsing, der er professor ved Aalborg Universitet. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Greve - 17. juli 2021 kl. 07:40 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

På en lang række kvitteringer har den afskedigede kommunaldirektør i Greve, Claus Thykjær, undladt at skrive, hvem der har deltaget i for eksempel restaurantbesøg, og samtidig er det ikke anført, hvad formålet med middagene har været.

Det er et brud på reglerne for repræsentationsbilag, mener Sten Bønsing, der er professor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet og ekspert i reglerne om embedsmisbrug og magtmisbrug.

- Forvaltningsmyndigheder, deriblandt kommuner, må kun bruge offentlige midler, der har sagligt formål i forhold til myndighedernes opgaver. For at man kan vide det er der være krav om, at der på bilag står, hvad pengene er brugt til, siger han og uddyber:

- Det er en del af økonomifunktionen i en kommune at sikre sig, at der er bilag og at udgifterne kun vedrører kommunale forhold. Det lyder til, at der er en økonomifunktion i kommunen, der har sovet i timen.

Avisen har set en række kopier af de posteringer, som Claus Thykjær har afleveret til administrationen i Greve Kommune. På de fleste af dem står der ikke, hvem der har deltaget og hvad formålet har været. Det drejer sig om udgifter til hotelovernatninger, restaurantbesøg og barbesøg på for eksempel Heidis Bierbar i Jomfru Ane Gade midt om natten. Flere gange bliver Claus Thykjær spurgt til, om han kan dokumentere udgifterne, og flere gange svarer han, at han mener, at han har afleveret bilagene, mens han også erkender at have smidt nogle bilag væk. Han skriver også i et par tilfælde, at han har forvekslet kommunens kreditkort med sit private kreditkort.

Professoren mener, at det er udtryk for rod.

- Hvis man for eksempel har inviteret på frokost med familien og betalt med kommunens kreditkort, kan det ikke bevises fra kommunens side, når der ikke er angivet, hvem der har deltaget, siger Sten Bønsing.

Hvad er straffen for at overtræde reglerne?

- Alt efter grovheden er der to måder at sanktionere: 1. Ansættelsesretligt - alt fra irettesættelse til afskedigelse, 2: Strafferetligt. Hvis rodet har en vis grovhed, er det embedsmisbrug. En del af Brixtofte-sagen var, at bilagene ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, siger Sten Bønsing og uddyber:

- Man kan blive straffet for underslæb, mandatsvig eller bedrageri og/eller embedsmisbrug, hvis sagen kommer i retten.

Flertallet i byrådet i Greve har forklaret, at de mener, at aftrædelsesordningen, hvor Claus Thykjær får to millioner kroner, er den bedst mulige løsning. Forleden begrundede Liselott Blixt, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti, det med, at kommunens jurister har vurderet, at det er svært at bevise, at Claus Thykjær har brugt kommunens kreditkort til private køb som for eksempel i en cykelbutik og i Magasin i Lyngby samt til ishockeybilletter. Sten Bønsing er dog ikke enig i, at det nødvendigvis er den bedste løsning for Greve Kommune.

- Hvis man vurderer, at han har væsentligt misvedligeholdt sin kontrakt, og det kan være tilfældet i denne sag, kan man jo gå rettens vej. Det ville undre mig, hvis det bliver meget dyrere for kommunen, hvis man tager sagen i retten og taber, siger han og uddyber:

- Markedsprisen på en kommunaldirektør er høj. Man kan være nødt til at betale en høj løn og fratrædelsesordninger, hvis man vil have vedkommende, men man skal tænke det godt igennem, før man indgår kontrakten.

