Ekspert om lukning: Børnene kan føle det som et svigt

Greve - 22. januar 2020 kl. 08:07 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Man skal ikke tro, at det alene kan gøre udsatte børn skoleparate ved at flytte dem fra en institution til en anden. Hos nogle børn risikerer man endda, at det kan bremse deres udvikling.

Sådan lyder det fra Grethe Kragh-Müller, der er børnepsykolog, lektor og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet.

Hun har besøgt Børnehuset Syd et par gange, og i forbindelse med interviewet har hun set de to videoer, som DAGBLADET tidligere har omtalt, hvor en medarbejder fra PPR og leder Tine Engelbrekt Nielsen fortæller om arbejdet i institutionen.

Hun er ikke overbevist om, at Greve Kommune har truffet den rette beslutning ved at opsige driftsoverenskomsten med Børnehuset Syd og dermed lukket institutionen.

- Hvis der er tale om en velfungerende institution med engageret personale, så er det ikke godt at lukke en institution, som er tæt på børnenes hverdag, siger hun.

Kompetencetab Hun undrer sig også over, at kommunen har valgt at lukke institutionen på et tidspunkt, hvor der er gang i et længerevarende projekt med konsulenter fra Socialstyrelsen, hvor der arbejdes målrettet på at sikre børnenes trivsel.

- Det er ærgerligt, at man ikke følger projektet til dørs. Man kan ikke forvente at se effekten af det arbejde, som er begyndt, allerede efter et år. Den slags tiltag tager tid, siger hun.

Hun peger også på det tværfaglige samarbejde og de mange kompetencer, som risikerer at gå tabt, når institutionen lukker. Den slags arbejde er nemlig nødvendig, når man arbejder med socialt udsatte børn, påpeger hun.

- Det fremgår tydeligt af de to videoer, at der er sat en lang række tværfaglige initiativer i gang. Det er nødvendigt, hvis man skal løfte socialt udsatte børn, siger Grethe Kragh-Müller.

- Derudover kræver det en masse pædagogisk og psykologisk viden, og man kan frygte, at de kompetencer og samarbejdet med forældrene, som bliver beskrevet, går tabt, og det vil ikke være til gavn for børnenes udvikling.

Føles som svigt Hun peger på, at der kan være fordele ved, at der ikke er for mange udsatte børn samme sted. Men det kan omvendt påvirke et barn, hvis det bliver flyttet fra et sted og nogle pædagoger, som de er trygge ved.

- Børnene kan føle det som et svigt, hvis de bliver flyttet væk fra pædagoger, som de har knyttet et tæt bånd til, siger Grethe Kragh-Müller.

- Og er der tale om udsatte børn, kan det være svært at knytte den type bånd, tilføjer hun.

Netop fordi flere af børnene er udsatte, er Grethe Kragh-Müller langt fra sikker på, at kommunens påstand om, at børnene udvikler sig og bliver skoleparate, hvis de kommer ud blandt andre børn, holder.

- Man ser typisk, at socialt udsatte børn har svært ved at finde ind i sociale sammenhænge. Mange af dem forstår ikke de sociale spilleregler. Hvis de bliver placeret blandt børn, som har udviklet tilstrækkelige sociale færdigheder og kompetencer, risikerer de at blive lukket ude af legen og fællesskabet, siger hun.