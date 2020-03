Politiet eflyser drenge efter indbrud.

Efterlyser drenge efter indbrud

Greve - 13. marts 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem torsdag og fredag er der anmeldt to indbrud i Greve og et i Tune. På Lilleholm har der været indbrud i en skole, hvor tyvene er kommet ved at knuse med en mursten og derefter pillet rude og ramme ud. Tyvene har gennemrodet biblioteks kontor, og det er endnu ikke kendt, hvad de har stjålet. Fordi der er overvågning på stedet efterlyser politiet to mænd på cirka 15 år, normale af bygning, lyse i huden.

På Skelager er to vinduer blevet brudt op til to forskellige værelser, og tyvene har været rundt i huset, hvor de har åbnet og gennemrodet skabe, umiddelbart uden at stjæle noget.

På Humlestien i Tune er endnu et vindue brudt op, hvorefter tyvene har været i hele huset, men uden umiddelbart at have stjålet noget.