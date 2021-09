Venstres Morten Dahlin vil have private vagter ved stationerne, som skal skabe tryghed. Arkivfoto Foto: FROM

Efter voldsomt overfald: Vil presse på for private vagter på togstationer

Greve - 03. september 2021 kl. 08:55 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Venstres Morten Dahlin vil som formand for Folketingets retsudvalg forsøge at sætte turbo under den lovgivning, der skal gøre det muligt for kommuner at hyre private vagtværn til at patruljere ved eksempelvis stationer. Muligheden blev fremlagt som en del af det store politiforlig i slutningen af 2020, men det er endnu ikke blevet til konkret lovgivning på området.

Det siger han til DAGBLADET efter en episode mandag aften i sidste uge, hvor en 46-årig mand blev overfaldet og røvet af tre gerningsmænd på Hundige Station.

- Private vagter på stationer er et af de værktøjer, som kan være brugbart i en kommune som Greve, og det vil give tryghed, hvis der fx kunne være vagter om aftenen, siger Morten Dahlin.

- Overfaldet på Hundige Station viser, at der er et behov, og jeg vil opfordre ministeren til at få lovgivningen på plads inden nytår, så vi rundt omkring i kommunerne kan tage debatten.

Venstre er klar

Når det bliver muligt at hyre vagter, er der ingen tvivl om, hvor Venstre i Greve Byråd står. De ser gerne, at der kommer vagter på stationen, og det skulle hellere være sket i går end i morgen, lyder det fra Morten Dahlin.

- Fordi loven ikke er på plads, har vi ikke haft drøftelser med de andre partier endnu, men for Venstre er det en høj prioritet, og ligeså lovgivningen er på plads, vil vi tage sagen op i byrådet, siger han.

- Det er desværre ikke første gang med sådan et overfald, og det er enormt utrygt, når der sker ting, som ikke bør ske. Det er ofte grupperinger med indvandrerbaggrund, som dominerer, det er uacceptabelt, og det skal vi gøre alt for at forhindre, siger han.

På plads til nytår

I aftaleteksten, som partierne bag politiforliget blev enige om, fremgår det, at »aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden.«

Derudover fremgår det, at aftaleparterne vil blive præsenteret for en model i første halvdel af 2021.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S), og vi har blandt andet spurgt om, hvad modellen indeholder, hvorfor lovgivningen ikke er kommet på plads endnu, og hvornår ministeren regner med, at det nødvendige lovgrundlag er etableret?

Ministeren henviser til et svar folketingsmedlem Katarina Ammitzbøll (K) fra 2. juli 2021, hvor der står.

- Jeg præsenterede på den baggrund (aftaleteksten, red,) i juni 2021 politiforligskredsen for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen med kommunale tryghedsvagter. Der forventes yderligere drøftelser med forligskredsen om rammerne for den kommende forsøgsordning.

Justitsministeriet vil i forlængelse af drøftelserne med forligskredsen udarbejde et lovforslag, som etablerer det nødvendige lovgrundlag for den kommende forsøgsordning. Det forventes, at det nødvendige lovgrundlag vil kunne træde i kraft ved årsskiftet.

Venstre var ikke en del af politiforliget, da de ikke var enige i, at finansieringen skulle ske ved hjælp af højere skatter og afgifter.