Byrådet i Greve skal snart diskutere nye retningslinjer for, hvornår på aftenen repræsentanter for kommunen for eksempel selv skal betale for øl på barer. Foto: ColorFactory

Efter rod med bilag: Politikere vil have klarere regler

Greve - 09. august 2021 kl. 11:32 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

En syvretters middag for tre personer, der koster 2460 kroner og barbesøg på Heidis Bierbar i Jomfru Ane Gade midt om natten. Det er blandt andet, hvad Greve Kommune har betalt for, fremgår det af den afskedigede kommunaldirektør Claus Thykjærs kvitteringer.

Nogle borgere mener, at det er et udtryk for en lemfældig omgang med kommunens penge og peger på, at der på nogle områder i kommunen er sparet. Andre mener, at det er petitesser at gå op i.

- Jeg har ikke nogen mening om det, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

- Det er ikke noget, jeg ville få point for på mit arbejde, siger den socialdemokratiske gruppeformand, John T. Olsen.

Der er ikke nogen rammer for, hvor meget repræsentanter fra kommunen må bruge og hvornår køb af for eksempel øl efter et KL-møde skal købes for egen regning. Ifølge Pernille Beckmann har der aldrig været det, men det skal der laves om på, mener hun.

- Kommunerne skal være mere stringente, end de har været tidligere, siger hun uden at ville fortælle, hvor hendes grænse går, fordi det er noget, som skal diskuteres i byrådet.

Brug for regler Kommunens jurister har på baggrund af Claus Thykjær-sagen anbefalet, at der kommer nogle klarere retningslinjer.

Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru kan ikke tage stilling til, om han mener, at det er et problem, at tre direktører i Greve Kommune har spist syvretters middag for 2460 kroner. Til gengæld mener han, at der skal være klare linjer for, hvornår man selv skal betale for barbesøg efter møder.

- Det er svært for mig at se, hvad et barbesøg klokken tre om natten har med kommunalt arbejde at gøre. Det er skattekroner, der bliver brugt på det, og skattepengene skal bruges til at skabe en bedre kommune. Derfor er barbesøg om natten, som kommunen betaler for, respektløst over for borgerne, siger han og understreger, at selvom der ikke har været nogen retningslinjer nedfældet på papir, burde kommunaldirektøren have tænkt sig bedre om og ladet være med at købe spiritus på en bar om natten på kommunens regning.

Over grænsen Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti vil ikke drikke alkohol med embedsmænd. Hun mener, at der ikke skal gå »misundelsespolitik i den«, når der skal laves nye retningslinjer. Derfor vil hun ikke støtte, at der bliver lavet regler for, hvor mange retter, man må få, når man er ude at spise i arbejdsøjemed.

- Men der skal være nogle nedskrevne retningslinjer. Kommunens kort skal ikke bruges til at betale for øl midt om natten, siger hun.

2460 kroner for en syvretters middag for tre personer med vin på en restaurant i Kødbyen er at gå over stregen, mener Det Konservative Folkeparti.

- Det er et dårligt signal at sende og er for mange penge at bruge på noget, der kan minde om en fornøjelse, siger Jess Eiberg.

Han mener, at der skal være en klar regel for, hvornår på aftenen, at man selv skal betale for drikkevarer.

- At gå på bar efter møde kan i nogle situationer forsvares, men når man sidder til langt ude på natten, er det ikke kommunen, der skal betale. Hvis man køber øl på kommunens regning efter klokken 23, går man over grænsen, siger han.