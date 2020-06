Se billedserie Når der er tale om en mulig skudepisode er det proceduren, at politet møder talstærkt og kampklædt op. Foto: Presse-fotos.dk

Efter mulig skudepisode: Mistænkelig bil sat i brand

Greve - 11. juni 2020 kl. 10:26 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden dag i træk var Midt- og Vestsjællands Politi massivt tilstede i Hundige området, da de rykkede ud til en mulig skudepisode i Askerød.

Vidner mente at have hørt skud blive affyret i boligområdet, og andre havde set nogle personer opføre sig mærkværdigt. Det fik både almindelige og kampklædt politi til at rykke ud.

Her blev området undersøgt i tidsrummet mellem 19.30 og 21.30, men på trods af det store mandskab og sporhunde lykkedes det ikke efterforskerne at afklare, om der var blevet affyret et skud.

- Vi har ikke kunne få puslespillet til at gå op, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har hverken fundet skudhuller eller patronhylster, og vi er ikke bekendt med, at nogen skulle være blevet ramt af skud i området. Ligesom det var tilfældet tirsdag aften, tager politiet altid meldinger om skudepisoder alvorligt, og det var igen årsagen til det massive opbud, forklarer Martin Bjerregaard.



På trods af hjælp fra sporhunde lykkedes det ikke politiet at finde beviser på, at der var blevet affyret skud i området. Foto: Presse-fotos.dk



Bil sat i brand I forbindelse med episoden har flere vidner set et par biler køre fra området i høj fart. Det er sket omkring klokken 19.30. Der er tale om en mørk SUV-lignende bil og en sølvgrå personbil.

Senere onsdag aften blev netop en mørk SUV sat i brand i Lyngby, og Midt- og Vestsjællands efterforskning skal nu afklare, om det kan være en af de biler, der blev spottet i Askerød.

- Vi kan jo ikke sige, at den har noget med episoden at gøre, men omstændighederne omkring branden gør den interessant, siger Martin Bjerregaard.

- Det tyder på, at branden var påsat, og vi skal nu undersøge, om det kan have været for at dække over noget i forbindelse med episoden i Askerød.

Midt- og Vestsjællands Politi hører gerne fra vidner, der har oplevet mistænkelig adfærd i området, og de er meget interesseret i at høre fra folk, der kan have oplysninger om de biler, der kørte i hastig fart væk fra området. Politiet kan kontaktes på 114.