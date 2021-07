Se billedserie SF?erne mener selv, at deres styrke frem mod valget er, at de stiller op som et hold fremfor enkelte kandidater. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Efter magre valgår: SF'ere er fulde af optimisme forud for KV21

Greve - 10. juli 2021 kl. 08:17 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Borgerne i Greve er klar til noget nyt. Det er tiden moden til.

Sådan lyder det samstemmigt fra SF's tre topkandidater til efterårets kommunalvalg, og det er netop troen på, at borgerne har et ønske om en ny politisk virkelighed i kommunen, der fylder spidskandidat Linda Heegaard samt Michael Holm og Eva Larsen, der hhv. er nummer to og tre på listen, med optimisme.

Man kunne ellers have den tanke, at partiets forventninger kunne ligge på et meget lille sted efter de seneste kommunalvalg, hvor der hverken blev plads til SF i 2013 eller i 2017. Før da var SF i en længere årrække fast inventar i Greve Kommunes byråd.

- Vi har haft et generationsskifte i SF Greve, og vi har en klar strategi for, hvilke mærkesager, vi vil kæmpe for, og hvordan vi vil gøre det, siger spidskandidat Linda Heegaard, og tilføjer.

- Jeg er sikker på, at vi skal nok klare det bedre, end ved seneste kommunalvalg, fordi vi stiller op som hold og supplerer hinanden godt. Så må vi se, om det er nok til at blive valgt ind.

En ny borgmester

De tre SF'ere er endnu ikke afklaret med, hvem de vil pege på som borgmesterkandidat, men det »skal være en, der vil i samme retning som os«, lyder det. De er dog helt afklaret med, at de ikke kommer til at pege på den siddende borgmester, hvis de skulle ende med at få indflydelse.

Men hvilken retning er det så, SF gerne vil i, og hvad er det, de vil kæmpe for?

Det kan i korte træk opsummeres med »tidlig og forebyggende indsats«. Det er nemlig en vending, der går igen, uanset om snakken falder på børn, unge, udsatte eller bygninger for den sags skyld.

- Vi har oplevet, at der har været en tendens til at symptombehandle problemerne, når de er opstået i stedet for at se, hvordan man kommer problemerne til livs, siger Michael Holm.

Han peger blandt andet på, at flere gadeplansmedarbejdere kan hjælpe til, at utilpassede unge opdages, inden de måske havner i stofmisbrug og kriminalitet.

- Jeg så gerne, at vi kom tilbage og havde 12 gadeplansmedarbejdere, som kommunen havde for år tilbage, siger Michael Holm med henvisning til, at kommunen har tre gadeplansmedarbejdere i øjeblikket.

- De vil have en føling med, hvilke unge mennesker, der kan være i risiko for at ende i mistrivsel eller kriminalitet, og det vil give mulighed for at igangsætte en indsats tidligt, siger han og understreger, at indsatsen gerne skal ske på tværs af familien, skolen, fritidsklubben og fritidsaktiviteter.

Ressourcer skal følge med Også blandt kommunens yngste skal indsatsen sættes tidligt ind, hvis det er nødvendigt. For de tre SF'ere er gode skoler og daginstitutioner udgangspunktet, men er der børn, der sidder med ekstra behov, skal hjælpen være der.

- Vi skal have styrket PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning, red.), så vi kan være på forkant, når vi møder udfordringer, siger Linda Heegaard..

- Det er vigtigt, at vi også sikrer, at de rette ressourcer og hjælp følger med børnene, når PPR mener, at der er behov, tilføjer hun.

På handicapområdet ser SF gerne, at kommunens sagsbehandling og afgørelser bliver bedre.

- Handicappede skal have den støtte og hjælp, de har krav på. Vi ser desværre, at det halter med borgernes retssikkerhed på det område, siger Eva Larsen.

- Vi har kendskab til flere konkrete eksempler på, at handicappede og syge mennesker ikke altid får den hjælp, de har behov for, sager der trækker i langdrag osv. Der mangler nærhed, tryghed og empati. Alle kan rammes af sygdom, sociale begivenheder eller få et handicappet barn.

- Vi ser desværre også, at Ankestyrelsen omgør eller sender mange klagesager på handicapområdet i Greve Kommune til genbehandling. Vi skal for borgernes skyld blive bedre til at træffe de rigtige afgørelser til at starte med, siger hun.

Ikke imod skattestigninger Hos SF er de klar over, at det vil koste kommunen nogle penge at indfri deres mål, og dem vil de finde ved at omprioritere i budgettet.

Hun peger på, at det på budgettet i 2021 var nødvendigt at afsætte 25 millioner til ekstra Covid 19-indsats. Dem kunne man tage fra overskuddet i 2020, forklarer Linda Heegaard.

- Vi ved godt, at de penge ikke bare kan bruges på drift nu, men det tyder på, at der er 25 millioner kroner, som kan budgetteres og prioriteres anderledes i fremtiden.

Og hvordan forholder partiet sig så til skatten?

- Vi går ikke til valg på at indføre skattestigninger, men vi er klar til at hæve skatten i kommunen, hvis det er nødvendigt for at finansiere vores politik, lyder det fra Michael Holm.

- Greve Kommune har den 14. laveste skatteprocent ud af 98 kommuner, så skatten kan godt tåle at blive sat en smule op, tilføjer Eva Larsen.

SF stiller op med partiliste, som betyder, at uanset hvem af kandidaterne, man stemmer på, går stemmen til partiet, som fordeler eventuelle mandater efter kandidaternes plads på partiets liste.