Efter indbrud: Politi klar med signalement af gerningsmænd

Normalt er fredag aften en god dag for de fleste familier. Sådan var den seneste dog næppe for beboerne i en villa på Rytterbakken, hvor der var indbrud.

Gerningspersonerne kom ind via et opbrudt værelse i et soveværelse, og der var spor af færden i alle villaens rum. Der blev stjålet to guldhalsbånd, et par Nike-sko, en stationær gaming computer og en iPad.