- Jeg har en bekymring for, at nogle af de her børn ikke vil komme i de institutioner, de bliver anvist til. Så vil de ikke lære det danske sprog, som de har udfordringer med i forvejen, siger Brigitte Klintskov Jerkel. Foto: Rasmus Degnbol

EL og K: Besluting om lukning er truffet på et tyndt grundlag

Mehmet Zeki Dogru (EL) og Brigitte Klintskov Jerkel (K) undlod at stemme om Børnehuset Syds lukning. De kunne ikke få lov til at se flere bilag.

Derfor undlod de at stemme, da byrådet mandag 16.12 traf beslutningen om at lukke institutionen.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke Børnehuset Syd i Gersagerparken er blevet truffet på et for tyndt grundlag. Det mener både Mehmet Zeki Dogru (EL) og Brigitte Klintskov Jerkel (K).

