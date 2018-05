Se billedserie EL og DF stiller på mandagens byrådsmøde om at indføre mulighed for, at borgere kan stille forslag, som byrådet skal tage stilling til. De to partier foreslår 300 stillere, mens LA mener, at det tal er for lavt, selvom partiet godt kan lide forslaget. Foto: Kenn Thomsen

EL og DF vil give mulighed for borgerforslag

Greve - 26. maj 2018 kl. 09:11 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stil et forslag, få 300 til at bakke op og vent på, hvad byrådets 21 medlemmer mener om din idé.

Sådan kan fremtiden komme til at se ud, hvis et forslag, som Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stillet frem mod mandagens byrådsmøde i Greve, bliver vedtaget.

Her foreslår de, at der i kommunen bliver mulighed for at stille borgerforslag på samme måde, som tilfældet er i folketinget og i flere kommuner i landet.

Ifølge Carsten Oddershede fra Enhedslisten er der flere grunde til, at partiet bakker op om idéen, der også er støttet af SF, Alternativet og Kristendemokraterne, der dog ikke blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i november i fjor.

- 10 procent af vælgerne i Greve har stemt på partier, der ikke er valgt ind. De stemmer, mener vi, skal have mulighed for at blive hørt. Samtidig er der nogle borgere, som ikke stemmer, og de skal have mulighed for at komme til orde. Endelig vil borgerforslag give mulighed for, at interesseorganisationer, der ikke er tilknyttet et parti, kan få en stemme, siger Carsten Oddershede, der er Enhedslistens repræsentant i byrådet i Greve.

Carsten Oddershede har kigget på nogle erfaringer fra andre steder, som allerede har stemt for at indføre borgerforslagene. Her er Rødovre en af de kommuner, som har gjort det muligt for borgere at stille et forslag, som de lokale politikere skal tage stilling til.

- Det giver mulighed for, at borgere kan komme med idéer, som politikerne måske ikke ser. Det kan være om alt fra fortove, dagsinstitutioner eller naturområder. Det kan styrke borgernes tilknytning til fællesskabet og demokratiet. Det er vigtigt, at de kan blive hørt. Ellers mister de troen på vores demokratiske system, siger Carsten Oddershede.

Han forklarer, at grænsen på de 300 stillere, der digitalt skal tilkendegive, at de støtter op om et forslag, før det kan blive politisk behandlet, er et kompromis. Nogle af de fem partier (Enhedslisten og Dansk Folkeparti fra byrådet og SF, Alternativet og Kristendemokraterne uden for byrådet) havde forslået 25 stillere, mens andre ville have grænsen på 450, som svarer til de 50.000 stillere, der på landsplan skal til, før folketinget skal behandle et borgerforslag.

- Er tallet 450, er der en fare for, at det er en demokratisk maske, fordi det er svært at nå så mange. 300 er vurderet som sandsynligt. Er tallet for lavt, risikerer vi at vælte administrationen, fordi den så skal lave en masse papirarbejde, siger Carsten Oddershede.

Hos Liberal Alliance glæder partiets byrådsmedlem i Greve, Rigge Nørmark, sig over forslaget, men hun har dog et forbehold.

LA og V tøver - Det er et rigtig fint forslag, fordi jeg går ind for mere borgerinddragelse, men jeg er ikke helt enig i, at der kun skal 300 stemmer til. Skal det svare til de 50.000 på landsplan, skal vi op på et sted mellem 450 og 500. Jeg frygter, at administrationen og byrådet bliver lagt ned, hvis det bliver 300 stillere, siger hun og uddyber:

- Derfor er jeg ikke færdig med at tænke over, hvad jeg skal stemme til forslaget på mandag.

Nogenlunde samme melding kommer fra Venstres gruppeformand i Greves byråd, Morten Dahlin.

- Vi har ikke taget stilling endnu. Vi kan se positive ting og negative ting ved det. Borgere får direkte adgang til politikerne, hvilket er positivt, mens det omvendt kan give noget bureaukrati for kommunen, hvis det bliver stemt igennem, siger han og fortæller, at borgerne i hans øjne i forvejen har ret lige adgang til lokalpolitikerne i Greve - også hvis forslaget ikke bliver stemt igennem.