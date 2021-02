Drenge skøjtede på usikker is

- Politiet får fortsat en del henvendelser fra borgerne om, at især børn og unge færdes på isen på søer og vandhuller. Vores patruljer har talt med de unge, som de har mødt ved søerne, men politiet vil gerne opfordre forældrene til at tale med deres børn om faren ved at færdes på usikker is. Isen er stadig for tynd til at gå på, og der er risiko for at falde igennem isen og havne i det kolde vand, lyder det fra Midt & Vestsjællands Politi.