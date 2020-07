Se billedserie To 19-årige mænd blev tilbageholdt, men de ønskede ikke at fortælle politiet, hvem personen, der stak af, er. Det ville ejeren af bilen heller ikke, da politet senere på aftenen fik kontakt til ham. Foto: Presse-foto.dk

Drama på motorvej: Stak af fra politiet

Greve - 23. juli 2020

En mand, der beskrives som mellem 20-25 år stak onsdag aften af fra politiet, efter den var standset på Køge Bugt Motorvejen.

Der var egentlig tale om en rutinemæssig standsning, og det er endnu uvist, hvem føreren af bilen var, og hvorfor han valgte at stikke af, lyder det fra Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Patruljen havde igennem længere tid forsøgt at få bilen til at standse, men det var først kort før afkørslen Greve N i nordgående retning, at bilen standsede i første vognbane, og føreren rendte fra stedet.

- Det var heldigt, at vi havde en patruljevogn med blink bagved, så andre billister kunne se, at de skulle udenom, siger Martin Bjerregaard og tilføjer, at en skiltevogn hurtigt blev kaldt til stedet.

Mistænkelig adfærd Udover den bortrendte fører sad der to passagerer i bilen, to 19-årige mænd fra Storkøbenhavn. De blev kortvarigt tilbageholdt, men blev senere løsladt igen. De ønskede ikke at fortælle, hvem det var, der var stukket af, forklarer Martin Bjerregaard.

Da politiet efterfølgende slog bilen op i regsistret kunne de se, at der ikke var tale om et stjålet køretøj, og de tog derfor kontakt til ejeren af bilen, en 23-årig mand fra Lundby på Sydsjælland.

Han ønskede heller ikke at fortælle, hvem der havde ført bilen.

- Som ejer har man pligt til at oplyse, hvem man har lånt sin bil ud til, siger Martin Bjerregaard.

Derfor er den 23-årige mand blevet sigtet for overtrædelse af færdselslovens oplysningspligt.

- Det er klart, at de to passagerers og ejerens opførsel gør sagen mere interessant og betyder at vi har en skærpet opmærksomhed, siger Martin Bjerregaard.