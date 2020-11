Se billedserie Jacob Frehr Carstensen leverede drama for alle pengene, da Anton Brix Merlin optog en scene til filmen. Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Drama for alle pengene: 7.B laver film om sikker nethandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drama for alle pengene: 7.B laver film om sikker nethandel

Greve - 03. november 2020 kl. 08:18 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

En 13-årig dreng falder på knæ i skolegården, rækker armene i vejret og bryder ud i et afmægtigt »Neeeeeej«. Foran ham ligger en telefon på asfalten, og overfor ham står en klassekammerat og optager hele optrinnet.

I en gruppe på tre er Anton Brix Merlin, Jacob Frehr Carstensen og Viktor Thule Kristensen i færd med at optage en scene til en kort film om, hvordan man undgår at blive snydt, når man handler på nettet. Netop det tema har hele 7.B på Greve Privatskole beskæftiget sig med i samfundsfag i knap tre ugers tid og forløbet er blevet til i et samarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og Greve Privatskole, der er en del af i alt fem skoler i politikredsen, der deltager i projektet.

- Det passede egentlig ret fint med, at vi i forvejen havde fokus på kriminalitet i samfundsfag, og derfor gav det god mening at deltage, da Midt- og Vestsjællands Politi henvendte sig, siger Mette Kvist, der udover at undervise i samfundsfag også står for skolens kriminalitets forebyggende indsats.

Anton Brix Merlin, den 13-årige, der faldt på knæ i skolegården for lidt siden, er lige i øjeblikket i gang med at lede efter en brugt gamer computer på DBA, den blå avis, så for ham kunne forløbet vel nærmest ikke falde på et bedre tidspunkt.

Han føler også selv, at han er meget omhyggelig, når han er på jagt.

- Jeg spørger altid, om sælgeren har kvitteringen på computeren, og om jeg må komme og prøve den, inden jeg køber den, siger han.

Han fortæller også, at han i forbindelse med, at han har ledt efter en computer, er faldet over en profil på DBA, som muligvis har solgt tyvekoster.

- Jeg fulgte en profil, og nærmest hver dag satte han nye computere og løbehjul til salg. Der var en del ting omkring profilen, der gjorde, jeg blev mistænksom, siger han og forklarer, at han af samme årsag anmeldte profilen til DBA.

Undgå at blive snydt Hvis du har den mindste mistanke om, at du er ved at blive snydt, skal du stoppe handlen. Du risikerer at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte – også selvom gerningsmanden dømmes. Tegnene på svindel kan være meget forskellige, så stol på din mavefornemmelse.

Er varen meget billig, skal du altid være skeptisk. Der kan fx være tale om en hælervare. Køber du hælervaren, er det også strafbart.

Vær ekstra opmærksom, hvis køber vil have dig til at sende varen til udlandet.

Hvis køber/sælger vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på fx SMS eller e-mail, skal dine alarmklokker ringe.

Mød sælger ansigt til ansigt, så du kan sikre dig, at du får den vare, du betaler for – og så kan du samtidig tjekke varens stand.

Stol ikke på købers bevis fra netbank eller andre betalingstjenester. Du kan risikere at få fremsendt en forfalsket vellignende kvittering, sms fra din bank eller et forfalsket kontoudtog.

Hvis du anvender MobilePay, så sørg for at oplysningerne i MobilePay stemmer overens med den, du handler med, og send en anmodning til køber, så du er sikker på, at pengene kommer fra samme person, som du har haft dialogen med. Vær kritisk I et lokale på skolen sidder Isabella Rose Blinge, Lucas Rørgren Petersen og Louiza Wanjiru Lindberg Toft. De sidder og diskuterer, hvordan de bedst får optaget en film, hvor en køber bliver snydt, da hun vil købe en brugt iPhone 11 Pro over nettet, og kommer til at give sine kreditkortoplysninger til sælgeren i den forbindelse.

- Vi havde fået nogle forskellige eksempler på, hvordan svindel foregår, og så skulle vi selv finde på en film ud fra de oplysninger, siger Isabella Rose Blinge.

- Det har faktisk været lidt en øjenåbner at finde ud af, hvor udbredt svindlen er.

Hun suppleres af veninden Louiza Wanjiru Lindberg Toft, der har nogle bud på, hvordan man bedst undgår at blive snydt, når man handler brugt på nettet.

- Man skal være kritisk og bruge sin sunde fornuft. Hvis man skal købe en telefon, så kan man for eksempel se, om det er et billede, som sælgeren selv har taget, eller om de har brugt et reklamefoto fra nettet, siger hun.

Samarbejde med politiet Skoleleder Mette Faurholm fortæller, at Greve Privatskole har et godt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, som også har været ude og holde oplæg om ulovlig billeddeling på nettet, så hun var ikke i tvivl, da hun blev spurgt om skolen ville være med.

- Det er meget relevant for eleverne i udskolingen, og vi går meget op i den forebyggende indsats, og hvordan eleverne kan undgå at blive lokket i en fælde, siger hun.

Hun kan dog godt ærgre sig over, at det kun er en enkelt klasse, der deltager.

- Vi var lidt pressede i forhold til tiden, så det kunne desværre kun lade sig gøre at få 7.B med. Men vi er klar til at være med igen, hvis politiet laver en lignende kampagne igen.

Projektet afsluttes ved, at Midt- og Vestsjællands Politi udpeger en vindervideo blandt de indsendte. I konkurrencen deltager elever fra Greve Privatskole, Vigersted Skole i Ringsted

ZBC og Absalons Skole i Roskilde og Firhøjskolen i Føllenslev.