Retten i Roskilde har idømt en 41-årig mand 10 måneders fængsel for at være i besiddelse af 13 kilo hash. Arkivfoto: Frederik Cederskjold

Dømt for besiddelse af 13 kilo hash

Fælden klappede for manden en formiddag i august i år, da han ville sælge euforiserende stoffer fra en garage i Karlslunde. Her blev han taget med 13 kilo hash, mens han i sin lejlighed i Københavns Nordvest kvarter ligeledes var i besiddelse af 88 gram hash samt 14.000 kroner i kontanter.

Forud for retssagen ved Retten i Roskilde havde manden tilstået at have været i besiddelse af de 13 kilo hast, nogle poser, et par skruetrækkere samt en vakuummaskine. Anklageren krævede derfor manden idømt en fængselsstraf. Ifølge anklagen var manden i besiddelse af hashen med henblik på at sælge det videre til et større antal mennesker.