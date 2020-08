Retten i Roskilde har idømt en mand fra Greve 30 deges betinget fængsel for at have taget kvælertag på en ambulanceredder. Foto: Frederik Cederskjold

Artiklen: Dømt for at tage kvælertag på ambulanceredder

Episoden fandt sted en aften i juni, hvor den dømte ringede til 112 og forklarede, at han havde smerter i brystet. Da ambulancen kom frem til adressen, sov den dømte. Efter en samtale, hvor den dømte ønskede at komme med i ambulancen. En EKG-hjerteundersøgelse viste, at der ikke var noget unormalt, og derfor mente ambulanceredderne ikke, at manden skulle med på hospitalet. Herefter spurgte den dømte om ambulancereddernes navne, hvilken han fik. Da de afslog at sige, hvad de hedder til efternavn, som den dømte ønskede at få oplyst, så han kunne finde dem på Facebook, tog den dømte kortvarigt kvælertag på den ene ambulanceredder, som tidligere har været kaldt ud til den dømtes adresse.

