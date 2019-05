Den 7. maj fejrede Mads Blom sin 50-års fødselsdag kombineret med sit 10-års jubilæum. Her kan han som administrerende direktør i Cramo Adapteo-koncernens danske del se tilbage på en fremgangsrig og lang karriere i byggebranchen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Direktør fejres dobbelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktør fejres dobbelt

Greve - 13. maj 2019 kl. 18:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adapteo A/S i Greves administrerende direktør, Mads Blom, som står i spidsen for Europas førende udbyder af midlertidige pavilloner i Danmark, ser frem til fortsat at udbygge virksomhedens markedsposition i takt med, at samfundets behov for de bæredygtige modulløsninger vokser.

Den 7. maj fejrede Mads Blom sin 50-års fødselsdag kombineret med sit 10-års jubilæum. Her kan han som administrerende direktør i Cramo Adapteo-koncernens danske del se tilbage på en fremgangsrig og lang karriere i byggebranchen.

Den har tidligere budt på 10 år hos entreprenørfirmaet Skanska A/S (1998-2009) med titlen Project Development Manager de sidste fem år, og før det en stilling som Project Manager hos entreprenørfirmaet Højgaard og Schultz A/S.

Mads Blom, der er uddannet bygningscivilingeniør, har igennem hele sin karriere set det som sin fornemmeste opgave at forstå kundens udfordringer og konvertere dem til simple og omkostningseffektive løsninger, der samtidig gavner samfundet. Det er også den opgave, han varetager som direktør hos Cramo Adapteo, hvor han har været en vigtig drivkraft bag virksomhedens succesrige og bæredygtige kursskifte.

Mads Blom stemplede første gang ind hos Cramo i 2009. Dengang var hans stillingsbetegnelse Director (COO) for the Modular Space in Denmark.

- Som min daværende titel antyder, står jeg bag den udvikling, vi i Cramo Adapteo i Danmark har gennemgået de sidste 10 år. Fra at være en afdeling i Cramos organisation med fokus primært på maskinudlejning har vi i dag 100 procent fokus på produktion og levering af modulløsninger, fortæller Mads Blom.

Ved at fokusere på det nye forretningsområde kan Cramo Adapteo imødekomme et stigende behov i samfundet. Mange kommuner og virksomheder har nemlig fået øjnene op for, at modulløsninger på effektiv og miljørigtig vis kan opfylde akutte behov for skoler, institutioner, kontorer og beboelse.

- I stedet for at bruge mange millioner på for eksempel at bygge en ny skole, som måske ikke er aktuel om 10 år, når børnetallet igen er faldet, vælger flere og flere kommuner vores alternativ: midlertidige pavilloner, der ikke kun koster langt mindre, men også er en bæredygtig løsning. De kan nemlig genanvendes kontinuerligt i nye projekter og bidrager til en cirkulær økonomi, uddyber Mads Blom.

Det har vist sig at være effektivt at satse på cirkulær økonomi og midlertidige pavilloner for Cramo Adapteo i Danmark. I de 10 år, hvor Mads Blom har stået i spidsen for denne forretning, er virksomhedens omsætning mere end tredoblet:

- Tilbage i 2009 solgte vi årligt for 40-50 millioner kr. I dag er det årligt oppe på omkring 150 millioner, fortæller Mads Blom.

Direktøren har dog stadig klare ambitioner om en fortsat vækst for den danske del af koncernen:

- Vores mål er, at vi i 2025 kan omsætte for det dobbelte af det, vi gør i dag. Vi har stor tro på, at et marked med så stort fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi vil fortsætte med at have stor interesse for vores mange modulløsninger.

For at fejre Mads Bloms fødselsdag og jubilæum afholder Cramo Adapteo reception på hovedsædet i Greve den 14. maj klokken 13-16. Adressen er Greve Main 33, 2670 Greve.