Tune startede og sluttede bedst. Ind imellem var der til tider hård kamp om bolden.

Dilemma for Tunes håndboldherrer

Greve - 13. februar 2018 kl. 18:06 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig har Tune IFs håndboldherrer ikke lyst til at være i den situation, de er havnet i, nemlig med chance eller risiko, om man vil, for at rykke op i 3. division.

Men da både holdets træner, Brian Roos, og spillerne samtidig har det belastende med at tabe, så er holdets situation ved at udvikle sig til et dilemma, der den forløbne uge blev trukket yderligere op med to sejre i kvalifikationsrækkens pulje 2. Torsdag blev Hvidovre ude besejret 19-26 efter Tunes, ifølge træner Brian Roos' vurdering, hidtil bedste kamp. Søndag fulgte så sejr nummer to. Det skete på hjemmebanen i Tunehallerne, hvor gæsterne fra Albertslund/Glostrup efter tæt kamp blev besejret 20-17 efter 10-9 ved pausen.

Med sejren over AG er topfeltet med oprykningsmuligheder indskrænket til fire. Tune har fem kampe igen, deriblandt mod de tre nærmeste konkurrenter, nemlig Holte/Rudersdal, TIK-Taastrup og topholdet Stadion. Taastrups opmuligheder er dog ret så begrænsede, da klubbens førstehold ligger til nedrykning fra 2.division og dermed spærrer for andetholdets mulighed for oprykning til 3.division. Tune ligger som nummer tre fire point efter Stadion og to efter Holte/Rudersdal, der er Brian Roos favorit til den direkte oprykning. Andenpladsen giver deltagelse i ekstraordinært oprykningsspil.