Borgmester Pernille Beckmann, kommunaldirektør Claus Thykjær samt erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed har besøgt PaperDeluxe, hvor det blandt andet blev til en snak om den digitale virksomheds beskaffenhed samt behovet for netværk og sparringspartnere, når man som Betina nærmest bliver selvstændig over natten.

Digital papirvarevirksomhed har succes på nettet

Greve - 14. februar 2020

Greve: Opstarten har været forrygende, selvom Betina ikke lægger skjul på, at det er en stor omvæltning, og at man ikke som selvstændig oplever den samme umiddelbare hjælpsomhed og adgang til sparring, man for eksempel har med en kommune som arbejdsplads.

Det første, man bemærker, når man træder ind i kontor- og lagerbygningen i nr. 4 på Geminivej, der støder op til Ishøj Mekaniske, som ejes og drives af gemalen, Allan Rasmussen, er ni fuldt udstyrede europapaller med duge, servietter, pynt, bord- og menukort. I denne måned handler udstillingen om årets kommende konfirmationer, men PaperDeluxe sælger alt inden for borddækning til enhver begivenhed, for eksempel bryllup og barnedåb. Ved indgangen står der desuden to store kasser fyldt til bristepunktet med pakker klar til at blive sendt af sted og pynte konfirmations- fødselsdags og andre festlige borde rundt omkring i landet.

- Jeg ynder at sige, at på paperdeluxe.dk finder du alt, du skal bruge for at gøre din anledning til noget særligt. Hvad enten det er barnedåb, fødselsdag, konfirmation eller bryllup, begynder festen her hos os. Vi har alt fra invitationer og bordkort til servietter og bordpynt, samt alt det du skal spise og drikke af i kvalitetsengangsservice, fortæller virksomhedens direktør Betina Funch Rasmussen.

Sats på sociale medier

Webshoppens digitale tilstedeværelse er selvsagt i højsædet med webshop og regelmæssige opslag på de sociale medier Instagram, Pinterest og Facebook. Senest er webshoppen også kommet på Google Shopping. Gennemslagskraft på de sociale medier og via Google kræver viden og indsigt i, hvordan man begår sig der. Derfor har Betina Funch Rasmussen været opsøgende og blandt andet deltaget i et seks måneder langt uddannelsesforløb hos Bigum & Co. og i et eftermiddagsseminar om digital markedsføring i ErhvervsCentret i efteråret 2019.

Parallelt hermed har hun hyret ekstern hjælp til pakning, markedsføring, bogholderi, revision og andre serviceydelser i det omfang økonomien tillader det. Betina Funch Rasmussen forventer selv at overtage en række af disse opgaver i virksomheden.

Betina Funch Ramussen er meget bevidst om, hvad hendes kunder efterspørger, og i en 'butik', hvor flere end halvdelen af webshoppens 2.500 produkter er lavet af papir, er langt de fleste fremstillet af FSC-certificeret træ, lavet af vandbaserede farver, bleget på ilt uden kemi, og certificeret med flere miljømærker. Næsten al emballage er desuden 100 procent genanvendelig eller komposterbar.

Samtidig gør de selv meget ud af at bruge FCS-certificerede papkasser til emballage og genbruger, også de mange papkasser, de selv modtager varer i, til kundeforsendelser.

- Vi prioriterer salg af miljøvenlige produkter og har fokus på bæredygtighed, fordi vi gerne vil være med til at passe på vores jord, så den ikke bliver unødigt belastet af den måde, vi lever og fremstiller vores varer på. Derfor vælger vi vores produkter ud fra flere forhold, når vi er på udkig efter nye produkter. Og hvis det er muligt, vælger vi altid de miljøvenlige og bæredygtige, fortæller Betina Funch Ramussen.

PaperDeluxe importerer mange varer fra Polen, Italien og især England, som i januar 2020 tog en dramatisk exit fra det europæiske fællesskab. Det første år gør det ingen forskel i forhold til PaperDeluxes importaktiviteter fra Storbritannien, men herefter kan det blive nødvendigt at søge nye leverandørsamarbejder i andre lande, fortæller Betina Funch Rasmussen, der også sælger papirvarer til Grønland.

Webshoppen paperdeluxe.dk flyttede efter 10 år med base i Aarhus per 1. juni 2019 til Greve, hvor Betina Funch Rasmussen overtog den.