Det skal være sjovt at være sund

Greve - 21. april 2018 kl. 17:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Derfor var der heller ingen løftede pegefingre til årets Sundhedsdag i Greve Nord. I stedet var der masser af gode råd, motion og inspiration.

Boldene hoppede, hulahopringene svingede, og mange af gæsterne havde taget de sunde smagsprøver med ud i solen foran Café Ask, hvor Greve Nord Projektets årlige Sundhedsdag blev holdt i onsdags.

I løbet af eftermiddagen blev både cafeen og pladsen foran fyldt med glade børn og voksne, der var kommet for at få en sundere hverdag og for at hygge sig.

Greves borgmester Pernille Beckmann åbnede festen med sin tale, hvor hun fortalte, at hun stadig glæder sig over de sunde vaner, som hun fik med sig fra sidste års Sundhedsdag.

- Sidste år turde jeg ikke stille mig op på vægten. Men jeg fik til gengæld god inspiration til, hvordan jeg kunne gøre motion en del af en travl hverdag som borgmester. Og det har jeg holdt fast i lige siden, for det virker. Det behøver ikke kræve meget at få mere motion og bevægelse ind i sin dagligdag, det er små ting, der kan ændres. Derfor er jeg glad for at se så mange mennesker her i dag, der ligesom jeg gerne vil leve sundere, sagde hun.

Blandt dagens mange glade gæster var bl.a. Christina Rostrup-Rank, der var kommet sammen med sine to børn og sin mor.

- Jeg er kommet, fordi jeg bl.a. gerne vil have nye ideer til sundere mad for hele familien. Jeg synes, at det er en god idé med sådan en dag, hvor alle kan komme og få testet, hvordan kroppen har det. Og så kan jeg rigtig godt lide, at der er noget for børnene, så de også hygger sig, sagde hun.

Både Christina Rostrup-Rank og hendes mor Lis Banke fik testet deres lungefunktion, og alt så heldigvis meget fint ud for mor og datter.

- Min lungefunktion er steget til over 100, og det er godt. Jeg var hos lægen for et par måneder siden, og der var den 90, så det går fremad, lød Lis Banke.

Hun mener, at en Sundhedsdag i boligområderne er en god idé for at gøre folk opmærksomme på, at man skal tage sit helbred alvorligt.

Ved de mange stande var der inspiration til ernæringsrigtig mad, råd til at holde kroppen i gang og information om de mange tilbud, som findes i Greve, hvis man gerne vil leve sundt.

Populær vægt

Rigtig mange af gæsterne fik også testet deres lungefunktion, tjekket deres blodtryk og blodsukker og blev målt og vejet. Særligt vægten, der kan vise BMI og fedtprocent, trak mange til. En af dem, der havde smidt sko og strømper, var Inga Solveg Andersson fra Askerød. Efter en tur på vægten kunne hun tilfreds konstatere, at det ser ganske udmærket ud med fordelingen af muskler og fedt.

- Jeg er 74 år, men ifølge vægten er min krop kun 59 år. Det er da rigtig dejligt, og det giver energi til at holde fast i de gode vaner, sagde hun og fortsatte:

- Det er jo vigtigt, at man holder sig i gang, uanset hvor gammel man er. Jeg cykler hver dag og laver motion, men det er altid godt med ny inspiration til, hvad man ellers kan lave her i området.

Sundhedsdagen er en bydelsfest for hele Greve og arrangeres hvert år af Greve Nord Projektet, områdets mange foreninger og klubber, Greve Bibliotek, Greve Museum, kommunens Sundhedsteam og mange flere.

- Sundhedsdagen er for alle. Hvad enten man har lidt ekstra på sidebenene, som man gerne vil af med, eller man er i tiptop form, så er man velkommen, siger Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet.

