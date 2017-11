Spændingen om udfaldet af valget er stor i Greve. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det mangler vi svar på i Greve

Greve - 22. november 2017 kl. 07:43 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig mange spørgsmål, som mangler at blive besvaret i forbindelse med kommunalvalget i Greve. Sikkert er det, at Socialdemokratiet er gået frem med to mandater til i det kommende byråd at have syv sæder. De to mandater er kommet fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, som begge er gået ét mandat tilbage.

Venstre beholder sine ni pladser i byrådet, mens Liberal Alliance og Enhedslisten også efter nytår er repræsenteret med ét medlem.

Her slutter afklaringen også. Det er fortsat uvist, hvem der bliver borgmester i Greve efter nytår. Her sidder Dansk Folkeparti med en nøglerolle, selv om de gik tilbage. DF sidder fremover på to mandater. Peger de på socialdemokraten Niclas Bekker Poulsen, og kan de blive enige med Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, kan de fire partier danne et nyt flertal. Spørgsmålet er så, om Liselott Blixt i så tilfælde selv vil gå efter borgmesterposten.

Vi har forsøgt at fange Liselott Blixt på telefonen, men det har endnu ikke været muligt. På Facebook skrev hun tidligt i morges blandt andet følgende:

- Vi har taget en timeout i forhandlingerne og afventer resultatet i morgen (onsdag, red.).

Med den konservative tilbagegang, ligger det fast, at enten tidligere borgmester Hans Barlach eller spidskandidat og folketings- og regionsrådsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel mister sin plads. Hvem det bliver, er endnu uklart. Valgresultatet må dog være en skuffelse for partiet, som næsten fik halveret antallet af stemmer. Således gik partiet 1110 stemmer tilbage og fik kun 1400 stemmer.

Vi arbejder også på at indsamle de personlige stemmer, så vi kan fortælle, hvilke 21 personer, som i de kommende fire år skal sidde i Greves byråd.

Samtidig venter vi også svar på, hvem der bliver udpeget som formand for de forskellige udvalg.

Vi følger valget tæt hele dagen.

Det skal siger, at der er lidt problemer med stemmetællingen på Mosedeskolen, og derfor kan det ske, at Dansk Folkeparti måske beholder sit tredje mandat. I så tilfælde er det på nuværende tidspunkt uvist, hvem der må afgive et mandat til DF.