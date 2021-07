Se billedserie Man kan fornemme, hvordan det kommer til at se ud, hvordan det kommer til at se ud, når stilladset bliver fjernet. Foto: Emil Kristensen.

Det gamle anker får nyt liv

Greve - 07. juli 2021 kl. 15:39 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der bliver løftet et par øjenbryn og folk på Mosede Havn stiller sig op og fæstner blikket mod de to store stykker træ, der bliver svæver henover bådene og ud mod molen, hvor de inden længe skal monteres på det gamle anker.

De to stykker træ skal udgøre ankerstokken på det mere end 300 år gamle anker, der siden 1979 har haft en fast plads på Mosede Havn.

For i over et år har ankeret stået uden stok, fordi den på grund af ælde og råd knækkede sammen og fik ankeret til at vælte med skader på både mole og en enkelt båd til følge.

Men ingen længe vil det igen være mulig at komme ud og få taget et billede med havnens gamle vartegn, og netop på grund af ankerets historie har bestyrelsen i Mosede Havn besluttet at bruge i omegnen af 150.000 kroner på at få det fikset igen. Nogle af pengene har de fået bevilliget af AP Møller Fonden.

- Det er havnens vartegn og et yndet udflugtsmål gæstesejlere, der kommer og besøger os, derfor har det været vigtigt for os at få det lavet igen, siger Henrik Walther, næstformand i bestyrelsen.

Et kæmpe arbejde Selve ankerstokken måler seks meter i længden og vejer et ton, og derfor var der behov for en 35 ton tung mobilkran til at fragte den ud til det to ton tunge metalanker på molen, hvor ankerstokken blev bugseret på plads i løbet af onsdagen.

Det er bådebygger Erik Jochumsen fra Bondeskovgaard, der har stået for byggeriet af den nye ankerstok, som er skåret ud af en enkelt stamme af egetræ, og selvom det er første gang, han har givet sig i kast med at bygge en ankerstok, så er arbejdet ikke uvant for ham.

- Det har været en sjov opgave, og den største udfordring har været håndteringen af ankerstokken, fordi den er så tung, siger han.

- Men arbejdet med at skære og formgive den minder om det arbejdet, man laver, når man bygger både, så det er den samme faglighed, jeg har brugt, siger han.

Historien om ankeret Det var Sejlklubben Greve Strand, der i oktober 1979 skænkede det store anker til Mosede Havn i forbindelse med havnens 50 års jubilæum. Ankeret var blevet fundet i Køge Bugt ud for Stevns tidligere på året, og inden det blev fundet havde det ligget på havets bund i 269 år.

Ankeret stammer fra admiralskibet Elefanten, som under den nordiske krig i 1710 blev overrasket af den svenske flåde ud for Stevns, og for at komme hurtigt afsted gav admiral U.C Gyldenløve ordre til at kappe tovene og lade ankeret synke til bunds. Skibet vejede omkring 1000 ton, og der var 824 mand ombord.

Onsdag kunne der altså føjes endnu et kapitel til ankerets historie, og selvom det ikke er så dramatisk som de tidligere kapitler, så vil historien om monteringen af den nye ankerstok nok blive fortalt på Mosede Havn i flere år frem. For det krævede et enormt samarbejde mellem kranfører Asker Rasmussen, bådebygger Erik Jochumsen, assistent Henrik Eskildsen, bestyrelsens næstformand Henrik Walther, havnefoged Christian Bejlegaard og en lille håndfuld af havnens venner, som i fællesskab fik samlet det store anker, så det forhåbentligt kan leve mere end 300 år endnu.