Derfor er Enhedslisten ikke med i forlig

Greve - 02. september 2021 kl. 11:43 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Som det eneste parti er Enhedslisten ikke med i dette års budget, og det er der flere grunde til, forklarer partiets byrådsmedlem Mehmet Dogru,

- Vi mener, der er tale om et budget men en stor risikoprofil, og der er stor sandsynlighed for, at vi skal spare i de kommende år. Vi ville gerne have haft en mere langsigtet plan, siger han.

- Det er heller ikke nok, at der bliver sat 2,5 millioner kroner af næste år til bedre normeringer, når BUPL i et høringssvar giver udtryk for, at der mangler 50 millioner kroner på området.

- Og da jeg forlod forhandlingerne var det planen, at bedre normeringer skulle finansieres via en øget brugerbetaling, så det bliver endnu dyrere at have sit barn i institution, siger han med forbehold for, at han endnu ikke har set den endelige aftale, de andre partier har indgået.

Mehmet Dogru er glad for, at der er fundet penge til en ekstra sagsbehandler til handicapområdet.

- Men vi havde gerne set, at der også blev sat flere penge af til en forbedring af området, så handicappede ikke kun får hurtigere sagsbehandling men også bedre service, siger han.

Enhedslisten ville helst finde pengene til bedre service ved at hæve grundskylden i Greve Kommune, men da det ikke er muligt i øjeblikket vil de i stedet hæve skatten.

- Vi vil gerne hæve kommuneskatten, så vi kommer op på samme skattetryk, som der er i vores nabokommuner, siger han.